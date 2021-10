El look del día - octubre 26, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Francisca Lachapel , look el dia Credit: Instagram/Francisca Lachapel No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Angelina Jolie, Francisca Lachapel y Adriana Lima son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Quién es tu favorita? Empezar galería Adriana Lima Adriana Lima, look del dia Credit: 2021 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group La modelo brasileña llegó a un evento con este moderno minivestido amarillo que dejaba ver sus largas y tonificadas piernas. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Ana Bárbara Ana Barbara, look del dia Credit: Instagram/Ana Bárbara Nos encantó esta combinación de verde y azul que hizo la cantante ¡Qué cool! 2 de 10 Ver Todo Francisca Lachapel Francisca Lachapel , look el dia Credit: Instagram/Francisca Lachapel La presentadora dominicana mostró sus curvas y escote con este coqueto minivestido rosado. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Andrea Legarreta Andrea Legarreta, look del dia Credit: Instagram/Andrea Legarreta La presentadora mexicana lució como toda una princesa con este traje rojo con cuello halter y vuelos. 4 de 10 Ver Todo Angelina Jolie Angelina Jolie, look del dia Credit: 2021 Zuma Press/The Grosby Group La actriz deslumbró con este fabuloso vestido metálico, que portó durante la premier, en Italia, de Eternals. 5 de 10 Ver Todo Anya Taylor-Joy Anya Taylor Joy, look del dia Credit: 2021 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group La talentosa actriz brilló durante la primer de su nueva película Last Night in Soho, a la que llegó con este increíble traje dorado con escote profundo. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Marlene Favela Marlene Favela, look del dia Credit: Instagram/Marlene Favela Este conjunto a cuadros combinado con un top azul pastel de cuello alto, es el look perfecto para esta temporada de otoño. 7 de 10 Ver Todo Pamela Silva Pamela Silva, look del dia Credit: Instagram/Pamela Silva Hermosa lució la presentadora de noticias con este traje color campaña con los hombros al descubierto. 8 de 10 Ver Todo Karina Banda Karina Banda, look del dia Credit: Cortesía Este minivestido de lentejuelas le sentó de maravilla a la figura de la presentadora. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Scarlet Gruber Para visitar los estudios del programa Hoy (Televisa), la actriz optó por este look de pantalón de cuero, top blanco, chaqueta color camello y zapatos de punta. Para visitar los estudios del programa Hoy (Televisa), la actriz optó por este look de pantalón de cuero, top blanco, chaqueta color camello y zapatos de punta. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

