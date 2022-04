El look del día - abril 20, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Francisca Lachapel, look del dia Credit: Instagram/Francisca Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Naomi Watts, Francisca Lachapel y Andrea Meza son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Andrea Meza Andrea Meza, look del dia Credit: Instagram/Andrea Meza La exreina universal eligió este coqueto conjunto de pantalón corto y top con vuelos, para salir a conocer Las Vegas. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Chiquinquirá Delgado Chiquinquirá Delgado, look del dia Credit: Instagram/Chiquinquirá Delgado Regia lució la presentadora con este conjunto blanco de pantalón cropped, chaqueta, que combinó con un crop top, botas cremas y cola de caballo. 2 de 10 Ver Todo Francisca Lachapel Francisca Lachapel, look del dia Credit: Instagram/Francisca Este ceñido minivestido con estampado animal dejó ver la nueva y esbelta figura de la presentadora. Ya está casi lista para su boda. ¡Bella! 3 de 10 Ver Todo Anuncio Chrissy Teigen Chrissy Teigen, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Este ceñido vestido blanco midi de un solo hombro le sentó de maravilla a la figura de la modelo. 4 de 10 Ver Todo Clarissa Molina Clarissa Molina, look del dia Credit: Instagram/Clarissa Molina Este look de pantalón naranja y crop top con mangas tipo globo, hizo que la presentadora luciera más esbelta que nunca. 5 de 10 Ver Todo Galilea Montijo Galilea Montijo, look del dia Credit: Instagram/Galilea Montijo Fresca y juvenil lució la presentadora mexicana con este atuendo de palazzos rojos y crop top verde neón. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Julia Roberts Julia Roberts, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Captamos a la legendaria actriz en las calles de Nueva York ataviada con este set amarillo de pantalón culottes, camisa y chaqueta, que complementó con zapatos negros y ondas sueltas en su hermosa melena. 7 de 10 Ver Todo Maribel Guardia Maribel Guardia, look del dia Credit: Instagram/Maribel Guardia Quedamos fascinadas con este sexy vestido maxi con estampado tropical que portó la artista. 8 de 10 Ver Todo Naomi Watts Naomi Watts, look del dia Credit: Theo Wargo/Getty Images La actriz llegó a una velada con esta falda negra de tul, que combinó con un top del mismo color con detalles de encaje y bordados y sandalias atadas al tobillo. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sofía Vergara Sofia Vergara, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Nos encantó este falda estampada que la actriz colombiana combinó con un suéter negro y sandalias de plataforma. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - abril 20, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.