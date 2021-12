Francisca Lachapel se ejercita bailando. Mira su rutina La presentadora está muy enfocada en su misión para recuperar su figura. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que Francisca Lachapel dio a luz a su primogénito Gennaro Antonio Gamelier Zampogna, todo ha sido como un sueño para la presentadora dominicana, quien no ha dejado de deleitar a sus seguidores con fotos y videos de su hermoso bebé. Eso sí, dentro de su felicidad por convertirse en mamá, también llegó un nuevo inconveniente, el sobrepeso, del cual ha hablado si reparo. Recordemos que Lachapel confesó había aumentado más de 80 libras durante su embarazo, llegando a tener 217 días antes de dar a luz. Sin embargo, antes de regresar a Despierta América (Univision). La presentadora empezó una dieta y una fuerte rutina de ejercicios, métodos que le han dado increíbles resultados, pero todavía le falta. Por eso, la presentadora no deja de ejercitarse. Para no aburrirse de hacer ejercicios y obtener los resultados que quiere, Lachapel busca diferentes formas de hacer ejercicio, siendo la más reciente un baile que de paso publicó como un reel de Instagram. En el video que la nueva mamá publicó en dicha plataforma, se puede ver a Lachapel ejercitándose junto a su entrenador Yasmany y a ritmo de hip hop. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La rutina no muy fácil, pero Lachapel la hace con mucha gracia y dedicación, sin dejar de divertirse. Es por eso por lo que su esfuerzo está dando buenos resultados, los que podemos ver cada mañana cuando nos muestra los looks que usa para Despierta América (Univision). "Entrándome a la onda de los reels", escribió la presentadora junto al video. "Entrenamos y nos divertimos".

