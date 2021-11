Esta es la rutina de ejercicios que le ha devuelto la figura a Francisca Lachapel Aunque la presentadora no ha dicho cuántas libras ha bajado, se nota que ya está recuperando su figura. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace aproximadamente cuatro meses que Francisca Lachapel dio a luz a su primogénito Gennaro Antonio Gamelier Zampogna y desde entonces ha sido muy honesta acerca de la dificultad que ha tenido para recuperar la figura que tenía antes de embarazarse. De hecho, hace unos meses, la presentadora dominicana confesó que había aumentado más de 80 libras, llegando a tener 217 al final de su embarazo. Sin embargo, justo antes de su regreso a Despierta América, Lachapel empezó una dieta y una fuerte rutina de ejercicios para poder reintegrase luciendo regia. El proceso no ha sido fácil, tal y como ella misma lo ha expresado en sus redes sociales, pero sí le ha dado increíbles resultados. Es por eso por lo que decidió compartir con sus seguidores parte de su rutina de ejercicios para que así otras mujeres que estén pasando por lo mismo, puedan acompañarla y lograr juntas la meta. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Francisca Lachapel, embarazo, look del dia Credit: Instagram/Francisca Lachapel Francisca Lachapel, look del dia Credit: Instagram/Francisca Lachapel "Bueno como ustedes saben, desde que nació Gennaro, una de mis metas es ponerme en forma nuevamente", escribió la presentadora junto a un video que publicó en su cuenta de Facebook. "Les comparto esta [rutina] de ejercicios que todas podemos hacer en casa. Me queda claro que el postparto es un proceso de paciencia, pero siempre con la mejor actitud". En el video se puede ver a Lachapel en un gimnasio haciendo ejercicios con la dirección de su entrenador y sin usar ninguna máquina, ya que la idea es mostrar una rutina que se pueda hacer en cualquier lugar. Su rutina incluye, zancadas o lunges de los cuales hace cinco repeticiones con cada pierna. Luego hace plank por 30 segundos y le siguen diez repeticiones de sentadillas y 15 de abdominales. Échale un vistazo al video para que veas la rutina completa y sigas su ritmo.

