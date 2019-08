Estos son los productos de belleza que ama Francisca Lachapel La presentadora ama los productos de farmacia By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ha sido muy grande el cambio que hemos visto en Francisca Lachapel desde que ganó la corona de Nuestra Belleza Latina en el 2015. No solo en cuanto a su desenvoltura en frente de las cámaras, sino también en su forma de vestir y por supuesto su look de belleza. Y es que tal y como ella pregona, la presentadora continúa trabajando para mejorar y convertirse en su mejor versión. Lachapel, quien nos deleita con su talento cada mañana en Despierta América (Univision), tiene uno que otro truco para lucir impecable y sobretodo fresca aún cuando le toca levantarse supertemprano para a cumplir con su rol de presentadora. Entre los trucos que tiene la dominicana, están algunos productos de belleza que no pueden faltar en su rutina diaria. “Soy como muy sencilla. Yo uso todo este maquillaje para Despierta América porque las cámaras absorben todo el maquillaje y uno tiene que extra ponerse”, cuenta la presentadora, quien pronto contraerá matrimonio con su prometido Francesco Zamponga. “Yo en mi vida diaria uso solamente una base que esta que tengo aquí en la mano. Es de MAC, la número 6. Es perfecta para mi colorcito canela, morenito. Ni me veo muy blanca ni me veo morena. Esta siempre la uso con un rubor”. Image zoom Image zoom Voluminous Original Mascara, de L’Oréal. Image zoom $6.74. Walmart.com. Image zoom Cleansing Balm, de POND’S. $9.99. Image zoom No te pierdas el video al inicio del artículo para que te enteres del producto que usa la presentadora, quien acaba de convertirse en embajadora de la marca POND’s, para siempre verse fresca y muy despierta. Además, ahí verás por qué ahora usa la marca que toda la vida ha usado su mamá. No te lo pierdas. Te encantarán sus consejos. Advertisement EDIT POST

