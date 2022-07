El look del día - julio 21, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Francisca Credit: Instagram/Francisca Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. la Chiquinquirá Delgado, Francisca Lachapel y Angelina Jolie son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Angelina Jolie Angelina Jolie Credit: 2022 Mega/The Grosby Group Captamos a la actriz y productora cuando salía del Vaticano, en Roma, con este cómodo y fresco vestido blanco, que complementó con sandalias de Valentino. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Ariadne Díaz Ariadne Diaz Credit: Instagram/Cuéntamelo ya Para visitar el estudio de Cuéntamelo ya (Las estrellas) la actriz eligió este pantalón estampado de Zara y un sencillo top negro. 2 de 9 Ver Todo Francisca Lachapel Francisca Credit: Instagram/Francisca Con este coqueto y ceñido minivestido estampado con pronunciado escote, la presentadora presumió su esbelta figura. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Chiquinquirá Delgado Chiquinquira Delgado Credit: Instagram/Chiquinquirá Delgado La presentadora subió la temperatura al pasearse por las calles de Venecia con este ceñido vestido negro con estampado floral que acentuaba sus curvas. 4 de 9 Ver Todo Cynthia Urías Cynthia Urias Credit: Instagram/Cynthia Urías La presentadora se divirtió posando con este coqueto minivestido azul marino, que complementó con zapatos cremas atados al tobillo. 5 de 9 Ver Todo Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: Instagram/Galilea Montijo Nos encantó este conjunto de pantalón corto y blisa con mangas tipo globo, que llevó la presentadora mexicana. ¡Qué piernas! 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Katie Holmes Katie Holmes Credit: 2022 Splash News/The Grosby Group Con este look de vestido maxi a rayas, bufanda y tenis, llegó la actriz a una entrevista en Nueva York. 7 de 9 Ver Todo Paula Echevarría Paula Echevarria Credit: Instagram/Paula Echevarría Hermosa lució la actriz española con este vestido negro de Mango. 8 de 9 Ver Todo Vanessa Hudgens Vanessa Hudgens Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group La actriz llegó a una fiesta ataviada con este traje negro de un solo hombro con cutout, que combinó con un minibolso color turquesa. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

