El look del día - diciembre 8, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Francisca Lachapel, look del dia Credit: Instagram/Francisca Lachapel No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Rihanna, Francisca Lachapel y Lele Pons son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Aleyda Ortiz Aleyda Ortiz, look del dia Credit: Instagram/Aleyda Ortiz Con este coqueto vestido estampado con cutouts, llegó la presentadora a los estudios de Despierta América (Univision), para presentar su acostumbrado segmento de ofertas. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Andrea Legarreta Andrea Legarreta, look del dia Credit: Instagram/Andrea Legarreta Muy elegante lució la presentadora mexicana con este moderno jumpsuit rojo. 2 de 9 Ver Todo Chiquibaby Chiquibaby, look del dia Credit: Instagram/Chiquibaby Para una edición más de Hoy día (Telemundo), la presentadora eligió este otoñal y femenino conjunto estampado. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Chrissy Teigen Chrissy Teigen, look del dia Credit: JOCE/Bauer-Griffin/GC Images La modelo mostró sus largas y tonificadas piernas con este sexy vestido negro con pronunciadas aberturas frontales. 4 de 9 Ver Todo Francisca Lachapel Francisca Lachapel, look del dia Credit: Instagram/Francisca Lachapel Este look de falda negra a la rodilla y abrigo color camello, demostró que la presentadora ya casi tiene la misma figura que tenía antes de embarazarse. 5 de 9 Ver Todo Gala Montes Gala Montes, look del dia Credit: Instagram/Programa Hoy La bella actriz optó por este look de jumpsuit fucsia y botines blancos, para visitar los estudios del programa Hoy (Televisa) 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lele Pons Lele Pons, look del dia Credit: Theo Wargo/Getty Images La influencer acaparó todas las miradas durante una velada en Nueva York a la que llegó con este sexy vestido rojo con cadenas, pronunciado escote y abertura frontal. 7 de 9 Ver Todo Rachel Zegler Rachel Zegler, look del dia Credit: Jon Kopaloff/WireImage La protagonista de la película West Side Story llegó a la premier, en Los Ángeles, con este fabuloso traje strapless que la hacía ver como toda una princesa. 8 de 9 Ver Todo Rihanna Rihanna, look del dia Credit: 2021 Splash News/The Grosby Group Captamos a la cantante cuando salía de un restaurante con este original e interesante look oversized. ¿Qué te parece? 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

