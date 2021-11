El look del día - noviembre 11, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Francisca Lachapel, look del dia Credit: Instagram/Francisca Lachapel No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Lady Gaga, Francisca Lachapel y Nicole Kidman son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Quién es tu favorita? Empezar galería Galilea Montijo Galilea Montijo, look del dia Credit: Instagram/Galilea Montijo La presentadora mexicana lució superjuvenil con este look de pantalón corto, top con estampado animal, chaleco y botas por encima de la rodilla. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Lady Gaga Lady Gaga, look del dia Credit: 2021 Mega/The Grosby Group Con este look de Gucci, la cantante llegó a la presentación de la película House of Gucci, en Londres. 2 de 9 Ver Todo Francisca Lachapel Francisca Lachapel, look del dia Credit: Instagram/Francisca Lachapel Con este hermoso jumpsuit, la presentadora demostró que su esfuerzo por recuperar la figura después del embarazo, va muy bien. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Marlene Favela Marlene Favela, look del dia Credit: Instagram/Marlene Favela La actriz mexicana combinó su cómodo y moderno pantalón de cuero sintético, con un suéter blanco y negro y elegante botas de punta. 4 de 9 Ver Todo Nicole Kidman Nicole Kidman, look del dia Credit: John Shearer/Getty Images for CMA Con este sexy y moderno traje negro con abertura frontal y cutout de Ives Saint Laurent, llegó la actriz a la alfombra de los CMA Awards. 5 de 9 Ver Todo Reina Máxima Reina Maxima, look del dia Credit: 2021 DPA Gruppe/The Grosby Group Quedamos enamoradas de este espectacular traje azul con delicadas aberturas, de Claes Iversen, que portó su majestad. ¡Wow! 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Salma Hayek Salma Hayek, look del dia La actriz ocultó sus curvas con este modelo naranja de lentejuelas y estampado floral, de Gucci. 7 de 9 Ver Todo Andrea Legarreta Andrea Legarreta, look del dia Credit: Instagram/Andrea Legarreta Este hermoso vestido estampado, hizo que la presentadora luciera muy femenina y también sexy. 8 de 9 Ver Todo Carrie Underwood Carrie Underwood, look del dia Credit: Jason Kempin/Getty Images La cantante acaparó todas las miradas con este original y atrevido traje plateado. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

