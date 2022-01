El look del día - enero 21, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Francisca Lachapel, look del dia Credit: Instagram/Francisca Lachapel No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Katy Perry, Francisca Lachapel y Galilea Montijo son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Jeimy Osorio Jeimy Osorio, look del dia Credit: Medios y Media/Getty Images La talentosa actriz eligió este minivestido a cuadros, botas, jacket cropped y un minibolso. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Karlie Kloss Karlie Kloss, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Con este look casual de jeans, top negro de cuello alto y abrigo verde, la modelo mostró su nuevo color de cabello en Nueva York. 2 de 9 Ver Todo Francisca Lachapel Francisca Lachapel, look del dia Credit: Instagram/Francisca Lachapel La presentadora dominicana combinó su ceñido vestido rojo vino con sexy botas negras por encima de la rodilla. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Reina Letizia Reina Letizia, look del dia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Su majestad optó por este clásico conjunto gris de pantalón y chaqueta, top negro y zapatos de punta, para cumplir con uno de sus compromisos en Madrid. 4 de 9 Ver Todo Katy Perry Katie Perry, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Captamos a la artista ataviada con este llamativo look de vestido marrón, camisa blanca y botas baqueras. 5 de 9 Ver Todo Galilea Montijo Galilea Montijo, look del dia Credit: Instagram/Galilea Montijo Fabulosa lució la presentadora con este jumpsuit negro de imitación de piel. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Clarissa Molina Clarissa Molina, look del dia Credit: Instagram/Clarissa Molina Este minivestido estampado de manga larga hizo que la presentadora luciera supercoqueta. 7 de 9 Ver Todo Lourdes Stephen Lourdes Stephen, look del dia Credit: Instagram/Lourdes Stephen Nos encantó este set verde neón de pantalón corto y chaqueta cropped que portó la presentadora. 8 de 9 Ver Todo Nicky Hilton Nicky Hilton, look del dia Credit: 2022 The Image Direct/The Grosby Group La socialité se paseó por las frías calles de Nueva York con este look de pantalón negro, top de cuello alto y abrigo color camello. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

