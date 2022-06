El look del día - junio 10, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Francisca Lachapel, look del dia Credit: Instagram/Francisca Lachapel Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Jennifer López, Francisca Lachapel y Gwen Stefani son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Dayanara Torres Dayanara Torres, look deldia Credit: Instagram/Dayanara Torres La exreina de belleza llegó a los estudios de La mesa caliente (Telemundo), ataviada con este elegante vestido negro que le sentaba de maravilla a su figura. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Emma Roberts Emma Roberts, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Captamos a la actriz en las calles de Los Ángeles con este coqueto minivestido estampado. 2 de 9 Ver Todo Francisca Zampogna Francisca Lachapel, look del dia Credit: Instagram/Francisca Lachapel La presentadora presumió su nueva figura con este look de minifalda blanca, blusa del mismo color y sandalias atadas al tobillo. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Gwen Stefani Gwen Stefani, look del dia Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Esta increíble falda de tul con vuelos y cola, hizo que la cantante acapara todas las miradas a su llegada a una importante gala. 4 de 9 Ver Todo Jennifer López Jennifer Lopez, look del dia Credit: Instagram/JLo Quedamos fascinadas con este fabuloso look que portó la cantante. ¡Wow! 5 de 9 Ver Todo Olivia Wilde Olivia Wilde, look del dia Credit: 2022 Spread Pictures/The Grosby Group Nos encantó este vestido con vuelos y los hombros al descubierto, de Giambattista Valli, que portó la actriz. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Rebeka Smyth Rebeka Smith, look del dia Credit: Instagram/Bendito Clóset La presentadora de noticias lució muy cool con este look marinero. 7 de 9 Ver Todo Reina Letizia Reina Letizia, look del dia Credit: Paolo Blocco/WireImage Sencilla y elegante lució su majestad con este atuendo de culottes y blusa estampada. 8 de 9 Ver Todo Reina Máxima de Holanda Reina Maxima, look del dia Credit: 2022 DPA Gruppe/The Grosby Group Su majestad combinó su femenino vestido de encaje, con una gabardina caqui de Burberry, zapatos cremas de punta y un tocado de flores. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

