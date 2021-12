El look del día - diciembre 23, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Francisca Lachapel, look del dia Credit: Instagram/Francisca Lachapel No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Alejandra Espinoza, Francisca Lachapel y Kate Middleton son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza, look del dia Credit: Instagram/Alejandra Espoinoza Nos encanta este look otoñal de pantalón corto de imitación de cuero, top de cuello alto, chaqueta y botas a la rodilla, que portó la presentadora mexicana. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Oylen del Toro Aylen del Toro, look del dia Credit: Instagram/Aylen del Toro La presentadora de noticias eligió este hermoso vestido rojo para visitar los estudios de Despierta América (Univision). 2 de 9 Ver Todo Francisca Lachapel Francisca Lachapel, look del dia Credit: Instagram/Francisca Lachapel La presentadora mostró más estilizada figura con este ceñido vestido rojo vino, que complementó con botas multicolor. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Gelena Solano Gelena Solano, look del dia La reportera de El gordo y la flaca (Univision), se protegió del frío de Nueva York con este elegante abrigo de piel, que combinó con botas de charol por encima de la rodilla. 4 de 9 Ver Todo Kate Middleton Kate Middleton, look del dia Credit: Chris Jackson/Getty Images Fabulosa y elegante lució la duquesa de Cambridge con este vestido rojo de manga larga con lazo. 5 de 9 Ver Todo Lucy Hale Lucy Hale, look del dia Credit: 2021 Coleman Rayner/The Grosby Group Captamos a la actriz luciendo muy cómoda con este atuendo de leggings morados, top blanco, abrigo estampado y tenis. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Odalys Ramírez Odalys Ramirez, look del dia Credit: instagram/Cuéntamelo ya Hermosa lució la presentadora mexicana con este look de falda de imitación de cuero y crop top negro de manga larga. 7 de 9 Ver Todo Vanessa Hudgens Vanessa Hudgens, look del dia Credit: 2021 Backgrid/The Grosby Group La actriz eligió este atuendo de leggings negros, suéter blanco y negro, y tenis, para salir a hacer algunas compras. 8 de 9 Ver Todo Vielka Valenzuela Vielka valenzuela, look del dia Credit: Instagram/Vielka Valenzuela La presentadora dominicana lució como adolescente con este minivestido estampado. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

