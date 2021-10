El look del día - octubre 20, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Francisca Lachapel, look del dia Credit: Instagram/Francisca Lachapel No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Ana Brenda, Francisca Lachapel y Andrea Meza son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Quién es tu favorita? Empezar galería Ana Bárbara Ana Barbara, look del dia Credit: Instagram/Ana Bárbara La cantante no deja de sorprendernos con sus atrevidos y juveniles looks. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Andrea Meza Andrea Meza, look del dia, Miss Universo Credit: Instagram/Andrea Meza La reina universal deslumbró con este fabuloso vestido estampado con cutout y abertura frontal, de Arial 12. 2 de 9 Ver Todo Francisca Lachapel Francisca Lachapel, look del dia Credit: Instagram/Francisca Lachapel Este look de pantalón negro de talle alto y blusa con estampado animal, demuestra que la presentadora ya está recuperando su figura. ¡Regia! 3 de 9 Ver Todo Anuncio Ana Brenda Ana brenda, look del dia Credit: Instagram/Ana Brenda La actriz mexicana se fue a recorrer el Central Park, en Nueva York, con este look casual de jeans cropped, camisa azul, abrigo oversized y tenis blancos. 4 de 9 Ver Todo Hailey Bieber Hailey Bieber, look del dia Credit: MICHAEL TRAN/AFP via Getty Images Con este conjunto de falda midi y crop top de manga larga, la modelo se convirtió en una de las mejor vestidas de la noche durante una velada en Hollywood. 5 de 9 Ver Todo Jennifer Hudson Jennifer Hudson, look del dia Credit: MICHAEL TRAN/AFP via Getty Images La talentosa cantante lució superelegante con este conjunto blanco de pantalón y chaqueta. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Karina Banda Karina Banda, look del dia Credit: Instagram/Karina Banda Regia lució la presentadora con este vestido azul real que dejaba ver su esbelta figura. 7 de 9 Ver Todo Marlene Favela Marlene Favela, look del dia Credit: Instagram/Marlene Favela Encontramos a la actriz mexicana paseando por las calles de Miami con este look de pantalón con estampado floral y top blanco con plumas. 8 de 9 Ver Todo Aleyda Ortíz Aleyda Ortiz, look del dia Credit: Instagram/Aleyda Ortiz La exreina de belleza llegó a los estudios de Despierta América (Univision) con este vestido fucsia de manga larga. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

