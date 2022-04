El look del día - abril 13, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Francisca, look del dia Credit: Instagram/Francisca Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Kendall Jenner, Adamari López y Gaby Spanic son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Chiquibaby Chiquibaby, look del dia Credit: Instagram/Bendito Closet Este minivestido morado pastel con delicado estampado floral hizo que la presentadora luciera como toda una adolescente. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Giselle Blondet Giselle Blondet, look del dia Credit: Instagram/Giselle Blondet La querida presentadora combinó su clásico pantalón rojo, con sandlias del mismo color y un top morado de cuello halter. 2 de 9 Ver Todo Kaley Cuoco Kaley Cuoco, look del dia Credit: Jon Kopaloff/Getty Images La actriz llegó a la premier de la nueva temporada de la serie The Flight Attendant, ataviada con este vestido negro de Dior. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Francisca Lachapel Francisca, look del dia Credit: Instagram/Francisca Este hermoso jumpsuit cropped con estampado floral le sentó de maravilla a la figura de la presentadora. 4 de 9 Ver Todo Rihanna Rihanna, look del dia Credit: Rihanna Captamos a la cantante con este sexy look de jeans rasgados, crop top rosado y jacket acolchonado. 5 de 9 Ver Todo Alix Aspe Alix Aspe, look del dia Credit: Instagram/Alix Aspe Nos encantó este minivestido azul turquesa con mangas tipo globo que lució la bella presentadora en una de las más recientes transmisiones de La mesa caliente (Telemundo) 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ana Jurka Ana Jurka, look del dia Credit: Instagram/Ana Jurka La presentadora lució regia con este jumpsuit rosado con los hombros al descubierto y delicados vuelos. 7 de 9 Ver Todo Anitta Anitta, look del dia Credit: Stefanie Keenan/Getty Images for SHEIN x Anitta La cantante eligió este look de jeans de talle alto y sexy crop top de lentejuelas, de su colección junto a SHEIN, para asistir a la presentación de dicha colaboración. 8 de 9 Ver Todo Paula Echevarría Paula Echevarria, look del dia Credit: Instagram/Paula Echevarría Vimos a la actriz español disfrutando de una hermosa tarde en Madrid con este look de pantalón azul real de talle alto, camiseta blanca y chaqueta estampada. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

