El look del día - noviembre 18, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Francisca Credit: Instagram/Francisca Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención. Paulina Goto, Francisca y Susana González son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Reina Máxima de Holanda Reina Maxima de Holanda Credit: Dutch Press/The Grosby Group Su majestad llegó a un evento con este look, perfecto para otoño, de vestido a cuadros y botas marrones a la rodilla. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Gabrielle Union Gabrielle Union Credit: David M. Benett/Dave Benett/WireImage La actriz acaparó todas las miradas con este fabuloso vestido negro y blanco de lentejuelas, que combinó con un llamativo y original peinado. 2 de 9 Ver Todo Eva Mendes Eva Mendes Credit: Caroline McCredie/Getty Images Para asistir a uba velada benéfica en Sydney, Australia, la actriz y empresaria eligió este femenino vestido estampado, que complementó con medias rojas y sandalias cremas de plataforma. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Francisca Francisca Credit: Instagram/Francisca Este ceñido vestido estampado mostró la ahora más estilizada figura de la presentadora. 4 de 9 Ver Todo Paulina Goto Paulina Goto Credit: Mezcalent Muy chic y moderna lució la actriz mexicana con este minivestido metálico, que complementó con botas blancas por encima de las rodillas y un minibolso azul de Dior. 5 de 9 Ver Todo Marlene Favela Marlene Favela Credit: Instagram/Marlene Favela La actriz mostró su definido estómago con este look de pantalón negro, camisa cropped estampada y botines. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: Instagram/Galilea Montijo La presentadora mexicana dejó a todos boquiabiertos con este sensual look que la hacía lucir diez años más joven. 7 de 9 Ver Todo Ana Patricia Ana Patricia Credit: Instagram/Ana Patricia Regia y elegante lució la presentadora con este fabuloso vestido negro a la rodilla con mangas tipo globo. 8 de 9 Ver Todo Susana González Susana Gonzalez Credit: Mezcalent La talentosa actriz mexicana combinó sus clásicos jeans de talle alto con un top a rayas blanco y negro, y sandalias. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - noviembre 18, 2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.