El look del día - noviembre 24, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look del día Credit: Instagram Francisca Francisca Lachapel, Sofía Vergara y Eva Longoria son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a estos looks y elige tu favorito! Empezar galería Francisca Look del día Credit: Instagram Francisca Así de colorida vimos a la conductora dominicana quien modeló un llamativo traje pantalón con estampado gráfico que lució con un top rojo y zapatos de punta. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Sofía Vergara Look del día Credit: Backgrid/The Grosby Group Para salir a almorzar con sus amigas, la actriz colombiana combinó un ajustado y favorecedor vestido rojo de tirantes finos con tenis de plataforma. Una chaqueta de punto sobre los hombros y una cartera Chanel en color crema completaron su look casual. 2 de 9 Ver Todo Eva Longoria Look del día Credit: Instagram Como una diosa de luz posó la actriz y productora mexicaomericana con este vestido fluido en fucsia y amarillo de un solo hombro y corte asimétrico de Elysian Goddess. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Andrea Meza Look del día Credit: Instagram Casi despidiéndose de la corona de Miss Universo, la mexicana visitó los estudios de Telemundo con un minivestido negro estampado y falda plisada de Desigual. 4 de 9 Ver Todo Carolina Sandoval Look del día Credit: Instagram Muy sonriente, la comunicadora compartió esta imagen para desearse feliz cumpleaños ataviada con un vestido azul real de un solo hombro con detalles drapeados en el escote. 5 de 9 Ver Todo Maluma Look del día Credit: The Image Direct/The Grosby Group El cantante colombiano vuelve a presumir cabello platinado y salió a pasear por Nueva York vestido de Versace de arriba abajo, con chaqueta estilo universitario, pantalón negro.y mocasines de la firma italiana. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Hailee Steinfeld Look del día Credit: THE HAPA BLONDE/GC Images Nos encanta este conjunto de Marc Jacobs con suéter oversized y pantalones acampanados en punto con letras fucsia que vistió la actriz. 7 de 9 Ver Todo Emily Ratajkowski Look del día Credit: Raymond Hall/GC Images El rosa no pasa de moda como demuestra la actriz y modelo enfundada en una blazer oversized de Valentino a modo de vestido, sobre un suéter de cuello alto negro, medias y botas altas. 8 de 9 Ver Todo Halle Berry Look del día Credit: Best Image/The Grosby Group En plena promoción de su nueva película Bruised, vimos a la actriz con un pantalón estilo jogger satinado combinado con una blusa semitransparente con detalles satinados y lazada de Dolce & Gabbana. Botines y un abrigo negro de grandes solapas completaron su look. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

