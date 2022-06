El look del día - mayo 31, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look del día Credit: Instagram Francisca, Itatí Cantoral y Adamari López son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Francisca La conductora nos alegró la mañana con este atuendo en llamativos bloques de color, con una blusa de mangas amplias amarillo canario y minifalda verde manzana de Rue Couture. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Itatí Cantoral Para promocionar su nueva novela La mexicana y el Güero en Despierta América (Univisión), la actriz optó por un conjunto de blusa estilo corsé con mangas farol y falda lápiz en amarillo pastel. 2 de 8 Ver Todo Adamari López Look del día Credit: Instagram Muy favorecida está la puertorriqueña con este original vestido anudado de corte evasé y estampado en tonos rosados y lilas que combinó con sandalias de Flor de María Fashion. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Ana Patricia Gámez Blanca y radiante, la mexicana apostó por este conjunto de falda larga plisada y un top de cuello halter, cinturón y peplum largo para presentar Enamorándonos USA. 4 de 8 Ver Todo Geraldine Bazán Look del día Credit: Instagram La actriz y amante de la moda presumió un pantalón estilo palazzo de tiro alto en amarillo neón con un conjunto de top y chaqueta con estampado pata de gallo en blanco y negro de Aline Sartor. 5 de 8 Ver Todo Jessica Carrillo Look del día Credit: Instagram Muy fresca vimos a la presentadora con un vestido camisero en color azul con cinturón y zapatos de punta en color nude. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Irina Baeva Look del día Credit: Instagram La actriz de origen ruso modeló uno de sus carísimos bolsos YSL con un pantalón de mezclilla y un sexy top negro. 7 de 8 Ver Todo Andrea Meza La exreina de belleza presumió silueta con este vestido envolvente con un diseño gráfico en azul y blanco. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

