El look del día - octubre 4, 2021 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Francisca Lachapel, look del dia Credit: Instagram/Francisca Lachapel No te pierdas las famosas que nos encantaron con sus looks de este fin de semana. Adamari López, Cardi B y Francisca Lachapel son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Quién es tu favorita? Empezar galería Adamari López Adamari Lopez, look del dia Credit: Instagram/Adamari López La presentadora mostró su nueva y estilizada figura con este ceñido vestido blanco con delicadas transparencis. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza, look del dia Credit: Instagram/Ajandra Espinoza Como toda una diosa lució la presentadora mexicana con este minivestido dorado. 2 de 9 Ver Todo Francisca Lachapel Francisca Lachapel, look del dia Credit: Instagram/Francisca Lachapel Con este sexy minivestido fucsia, la presentadora demostró que se siente muy cómoda con su figura. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Camila Cabello Camila Cabello, look del dia Credit: 2021 Backgrid UK/The Grosby Group Llevando este conjunto azul real, combinado con botas y un abrigo con plumas, vimos a la cantante cuando salía de un desfile de moda en París. 4 de 9 Ver Todo Cardi B Cardi B, look del dia Credit: 2021 Spread Pictures/The Grosby Group La rapera acaparó todas las miradas en París con este interesante look que más bien parece sacado del set de una película de época. 5 de 9 Ver Todo Jacqueline Bracamontes Jacqueline Bracamontes, look del dia Credit: Instagram/Jacqueline Bracamontes Superelegante lució la actriz y presentadora con este vestido azul marino con llamativas mangas. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Naomi Watts Naomi Watts, look del dia Credit: 2021 Splash News/The Grosby Group Para este otoño todas necesitamos un par de jeans de talle alto con este que llevó la actriz. 7 de 9 Ver Todo Lourdes Stephen Lourdes Stephen, look del dia Credit: Instagram/Lourdes Stephen Regia lució la presentadora con este hermoso vestido rojo con lazo en la parte frontal. 8 de 9 Ver Todo Yalitza Aparicio Yalitza Aparicio, look del dia Credit: 2021 Carlos Piaggio/The Grosby Group Para asistir a la entrega de la estrella de Alejandro Sanz, en el Paseo de la Fama de Hollywood, la actriz optó por este conjunto blanco con bordados, combinado con un crop top crema y zapatos blancos de punta. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

