Close

Francisca Lachapel estrena look a lo Gaby Spanic en La usurpadora La presentadora dominicana dijo adiós a su larga cabellera para estrenar un corte de cabello muy parecido al que lució la actriz venezolana en la exitosa telenovela La usurpadora. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir 2020 ha sido un año agridulce para Francisca Lachapel. La pandemia de coronavirus no solo arruinó por el momento su casamiento, sino que también la obligó a concluir antes de tiempo su participación en la exitosa competencia de canto Tu cara me suena (Univision) tras dar positivo en la prueba de detección de la COVID-19, la enfermedad infecciosa que mantiene en jaque al planeta entero. Pero así como ha trastocado muchos de sus planes, tanto personales como profesionales, la carismática copresentadora de Despierta América (Univision) ha salido reforzada y con valiosas lecciones y aprendizajes de estos difíciles momentos que le han permitido reordenar sus prioridades y dar más valor a las cosas que realmente importan. A pocas semanas para cerrar este año tan atípico, la que fuera ganadora de Nuestra Belleza Latina (2015) sorprendió este lunes a sus seguidores con un cambio de look. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La también actriz dijo adiós a su larga cabellera para dar paso a una media melena, un corte de lo más moderno y en tendencia que le sentó de maravilla a su rostro. “Me siento como Paola Bracho de la novela La usurpadora. Solo me falta la pollina o flequillo", escribió la conductora junto a varias imágenes en las que presume el look. Image zoom Francisca Lachapel, antes y ahora | Credit: Instagram Francisca Lachapel (x2) Las reacciones de sus casi tres millones de seguidores de Instagram no se hicieron esperar. "Fresca, natural, radiante. Me encanta el cabello corto en ti. Te luce genial", se puede leer entre las miles de reacciones que generó en las redes sociales su nuevo corte de cabello. Image zoom Francisca Lachapel, nuevo look | Credit: Instagram Francisca Lachapel "Me gusta más que con tus extensiones, luces más joven", escribió otra persona. Con cabello largo o corto, no hay duda de que Francisca siempre se ve hermosa.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Francisca Lachapel estrena look a lo Gaby Spanic en La usurpadora

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.