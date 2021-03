5 imágenes que demuestran que Francisca Lachapel está más sexy que nunca durante su embarazo Este embarazo le ha sentado de maravilla a la presentadora dominicana. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Son varias las celebridades que recientemente le dieron la bienvenida a su primogénito, tal es el caso de la modelo Karlie Kloss y la actriz Emma Roberts. También hay otras famosas que en este momento están en la dulce espera, entre ellas Gal Gadot, Chiquibaby, Paula Echevarría y Natti Natasha, entre otras. Pero tenemos que admitir que una de nuestras embarazadas favoritas del momento es sin duda Francisca Lachapel. La historia de amor de la presentadora y el empresario italiano Francesco Zampogna, ha sido como un cuento de hadas, uno que hemos podido ir disfrutando en todas las sus etapas, incluyendo la de ahora, una de las más importantes de sus vidas. Y es precisamente durante su primer embarazo que la dominicana le ha dado riendas sueltas a su estilo, poniendo como protagonista de sus looks su hermosa barriga. La hemos visto con looks superfemeninos y coquetos, pero sobretodo muy sexy. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Francisca Lachapel, look del dia, embarazo, miami Image zoom Francisca Lachapel | Credit: Instagram/Francisca Lachapel Francisca Lachapel, look del dia, look de embarazada, sexy Image zoom Credit: Instagram/Francisca Lachapel francisca lachapel vestido rojo embarazada Image zoom Francisca Lachapel, look, embarazada, sexy Image zoom Credit: Instagram/Francisca Lachapel Francisca Lachapel, look del dia, vestido verde limon, embarazo Image zoom Credit: Instagram/Francisca Lachapel Durante esta etapa tan hermosa, Lachapel ha seguido trabajando en Despierta América (Univision) y no ha dejado de cautivarnos con sus atuendos, la mayoría de ellos vestidos que dejan a la vista sus tonificadas piernas, mientras que otros acentúan su embarazo. Por eso la hemos declarado como una de las embarazadas más sexy de la televisión. Y si no estás convencida, échale un vistazo a las imágenes que acompañan esta nota.

