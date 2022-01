El look del día - enero 28, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Francisca Lachapel, look del dia Credit: Instagram/Francisca Lachapel No te pierdas las famosas que nos encantaron con los looks que usaron recientemente. Katy Perry, Francisca Lachapel y Alix Aspe son algunas de las celebridades que forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Alix Aspe Alix Aspe, look del dia Credit: Instagram/Alix Aspe La presentadora lució regia con este minivestido estampado que combinó con zapatos morados de punta. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Kate Hudson Kate hudson, look del dia Credit: 2022 Mega/The Grosby Group Captamos a la actriz y empresaria en la ciudad de Nueva York ataviada con este minivestido con estampado floral, medias opacas, sandalias atadas al tobillo y abrigo negro. 2 de 9 Ver Todo Francisca Lachapel Francisca Lachapel, look del dia Credit: Instagram/Francisca Lachapel Quedamos fascinadas con este fabuloso look de minifalda estampada, blusa naranja y botas por encima de la rodilla, que portó la presentadora dominicana. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Katy Perry Katy Perry, look del dia Credit: 2022 The Image Direct/The Grosby Group La cantante acaparó todas las miradas con este conjunto rojo de pantalón y top cuello halter de cuero, que complementó con botas y un abrigo negro de piel. 4 de 9 Ver Todo Lourdes Stephen Lourdes Stephen, look del dia Credit: Instagram/Lourdes Stephen La presentadora llegó a los estudios de Despierta América (Univision), con este vestido morado de terciopelo y botines blancos. 5 de 9 Ver Todo Luz Elena González Luz elena gonzalez, look del dia Credit: Instagram/Programa Hoy La actriz optó por este look de pantalón negro cropped, blusa transparente estampada y zapatos de plataforma, para visitar los estudios del programa Hoy (Televisa). 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Mariana Ochoa Mariana ocha, look del dia Credit: Instagram/Programa Hoy La cantante combinó su pantalón corto con esta llamativa blusa amarilla y zapatos del mismo color. 7 de 9 Ver Todo Paris Hilton Paris Hilton, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group La socialité cautivó con este sexy minivestido negro con pronunciado escote. 8 de 9 Ver Todo Paula Echevarría Paula Echevarria, look del dia Credit: Instagram/Paula Echevarria Elegante y sofisticada lució la actriz española con este set blanco de pantalón y chaqueta, que combinó con hermosos aretes verdes y zapatos cremas de punta. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

