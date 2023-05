Francisca y Jomary Goyso se enfrentan por la forma de lucir un vestido ¡en pleno set! La presentadora y el fashionista no logran ponerse de acuerdo en cuanto al look de este vestido que ella usó en Despierta América y por eso la dominicana acude a sus fans: “¿Cómo lo usarías tú?” Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nuestra querida Francisca a diario luce espléndida en el set de Despierta América. El reto de escoger un look cada mañana no es tarea fácil a pesar de contar con el apoyo y la asesoría de estilistas y colegas fashionistas. Esta mañana en el programa matutino surgió una graciosa "polémica de vestuario" que la presentadora compartió con sus fanáticos en redes, buscando opiniones acerca de la forma de usar una prenda. Se trata de un vestido camisero estampado con la técnica del tie die en tonos acordes con el verano como naranja, amarillo, turquesa y azul. La publicación en redes sociales muestra a Francisca ajustándose un cinturón elástico para complementar el diseño. Justo después Jomary Goyso interviene para quitárselo y dejar el traje sin accesorios. La dominicana con cara de sorpresa le responde: "Pero Jomary, ¡parece una bata!", mostrando así su desconcierto. El español simplemente regresa a la escena y le coloca de nuevo el cinturón beige que ella tenía al principio. Luego caminando hacia la cámara dice frente al lente con su tono habitual de broma: "Regálaselo a tu enemiga", y luego se retira de la escena. Francisca, sin más que decir, comenta en la publicación a sus fans: "Siempre encuentra un pero", refiriéndose al gusto del estilista de las estrellas quien es un asiduo crítico de moda. Al final, la mamá de Gennaro quien presume un bello trenzado en el cabello, también se acerca a la cámara para preguntarnos:"¿Con correa o sin correa?", nos dice y luego remata : "¿Cómo te lo pondrías tú?". Francisca vestido tie die Credit: Instagram Francisca Entre chiste y chanza este divertido intercambio de opiniones de moda nos hace pensar en las diversas posibilidades de lucir una prenda y en cómo al final de cuentas, opinen quienes opinen, la última palabra la tiene quien la lleva. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Felicidades Francisca por ser ¡fiel a tu estilo!

