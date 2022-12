Duelo de estilo: Francisca y Jennifer López visten de rojo de pies a cabeza ¿Quién lució mejor la tendencia navideña? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como uno de los colores de la navidad, el rojo siempre llama la atención. Para darle un poco de vida a nuestros atuendos invernales, nos encanta llevar piezas de este color tan vivo. Sin embargo, dos de nuestras estrellas favoritas fueron más allá de un toque y nos maravillaron con looks monocromáticos completamente rojos. Se trata de Francisca y Jennifer López, quienes usaron casi el mismo estilo con solo días de diferencia. En su Instagram, la presentadora de Despierta América (Univision) modeló un conjunto al rojo vivo para sus fans. La dominicana optó por un pantalón de cuero, botas de tacón a juego y un suéter de cuello de tortuga en un tono rojo más claro. Acentuó el look con argollas doradas, un maquillaje en tonos neutros y, por supuesto, sus rizos naturales. En cuanto vimos sus fotos, pensamos en las que compartió Jennifer López hace sólo una semana. La diva del Bronx vistió un blazer rojo vivo de Max Mara sobre un enterizo a juego. Completó el atuendo con botas de tacón de su propia marca disponible en DSW y gafas rojas. Como Francisca, la mamá de Max y Emme portó argollas doradas, pero eligió un recogido y un labial tan rojo como su look. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cómo llevarías tu propio look rojo? A nosotras nos encantaron las dos interpretaciones y te recomendamos que intentes copiarlas durante las fiestas.

