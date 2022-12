Desde Francisca a JLo, mira todas las famosas que ya lucen Viva Magenta, el color de 2023 según Pantone Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Famosas lucen Viva Magenta Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images// Instagram// Pierre Suu/GC Images En alfombras, eventos y también en su vida diaria, muchas celebridades se apuntan a la tendencia del rosa, que continúa este 2023 en un tono más rojo y con matices azules. ¡Inspírate con su estilo! Empezar galería Francisca Famosas lucen Viva Magenta Credit: Instagram Así de hermosa se ve la conductora, quien recientemente se cortó el cabello en directo, con este minivestido ceñido con hombros exagerados, estampado en varios matices magenta. El Viva Magenta ha sido elegido por el Instituto Pantone color del 2023. 1 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Zoë Saldaña Famosas lucen Viva Magenta Credit: Instagram La actriz está demostrando en su último tour de prensa que está a la última, como con esta llamativa falda de Giambattista Valli con volante lateral. 2 de 11 Ver Todo Jennifer López Famosas lucen Viva Magenta Credit: Pierre Suu/GC Images Durante su estancia en París vimos a la recién casada con este veraniego vestido y bolso a juego en este vivo color. 3 de 11 Ver Todo Anuncio Chiquinquirá Delgado Famosas lucen Viva Magenta Credit: Instagram La venezolana siempre se adelanta a las tendencias y en este caso combinó una chaqueta de punto en tono magenta con un pantalón de cintura alta efecto piel. 4 de 11 Ver Todo Kate Middleton Famosas lucen Viva Magenta Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images La Princesa de Gales luce como nadie los trajes de falda y chaqueta y este tono morado es muy favorecedor. 5 de 11 Ver Todo Julia Roberts Famosas lucen Viva Magenta Credit: Albert L. Ortega/Getty Images Durante la promoción de su última película con George Clooney, la mítica actriz deslumbró con este alegre vestido largo de escote profundo y mangas con volumen. 6 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Princesa Leonor Famosas lucen Viva Magenta Credit: Carlos Alvarez/Getty Images La heredera de la corona española lleva dos de las tendencias que continuaremos viendo el próximo año: el color rosa y un traje pantalón. 7 de 11 Ver Todo Selena Gómez Famosas lucen Viva Magenta Credit: Gotham/GC Images Muy sonriente, la actriz saludó con este suéter oversized de Valentino, medias a juego y plataformas. 8 de 11 Ver Todo Paula Echevarría Famosas lucen Viva Magenta Credit: Instagram La actriz española nos conquistó con este abrigo de paño y ¡ojo al detalle! Botas con suela del mismo color. 9 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Pink Famosas lucen Viva Magenta Credit: RB/Bauer-Griffin/GC Images La cantante no tiene miedo a lanzarse incluso con las tendencias más atrevidas y se enfundó en este traje brillante fucsia magenta que hace honor a su nombre. 10 de 11 Ver Todo Jared Leto Famosas lucen Viva Magenta Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic El actor se destacó en la alfombra de la gala Art+Film con este traje de terciopelo con incrustaciones. 11 de 11 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

