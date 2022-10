El look del día - octubre 3, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Francisca Credit: Instagram/Francisca Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Eva Longoria, Francisca y Penélope Cruz son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Cate Blanchett cate blanchet Credit: Gotham/GC Images Nos encantó esta combinación de vestido azul real con botas rojas que llevó la actriz en Nueva York. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Doja Cat Doja Cat Credit: Jacopo Raule/GC Images La cantante acaparó todas las miradas a su llegada a un desfile de moda en París con este fabuloso set a rayas de falda maxi y top con los hombros al descubierto. 2 de 10 Ver Todo Francisca Francisca Credit: Instagram/Francisca Ya de regreso de su luna de miel, la presentadora llegó a lo estudios de Despierta América (Univision), con este coqueto conjunto estampado, de minifalda con abertura frontal y blusa de manga larga, que complementó con botas negras a la rodilla. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Eva Longoria Eva Longoria Credit: Best Image/The Grosby Group Con este sexy vestido negro con encaje llegó la actriz al desfile de moda, en París, de la nueva colección de su amiga Victoria Beckham. 4 de 10 Ver Todo Itatí Cantoral Itati Cantoral Credit: Instagram/Itatí Cantoral La actriz mexicana posó para sus seguidores con este look de falda maxi estampada, top negro y bolso rosado pastel. 5 de 10 Ver Todo Karla Martínez Karla Martinez Credit: Instagram/Karla Martínez La presentadora combinó sus jeans de talle alto con una femenina blusa crema de manga larga y cuello alto. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kylie Jenner Kylie Jenner Credit: Jacopo M. Raule/Getty Images For Balenciaga La joven empresaria eligió este llamativo vestido fucsia de manga larga, de Balenciaga, para asistir al desfile de dicha marca durante la Semana de la moda de París. 7 de 10 Ver Todo Lili Estefan Lili Estefan Credit: Instagram/Lili Estefan Hermosa y divertida lució la presentadora con este vestido dorado con estampado de leopardo. 8 de 10 Ver Todo Penélope Cruz Penelope Cruz Credit: Carlos Alvarez/Getty Images La actriz español eligió este coqueto conjunto blanco con detalles negros, de Chanel, para asistir a un encuentro con la prensa de Madrid. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Victoria Beckham Victoria Beckham Credit: KCS Presse/The Grosby Group Captamos a la diseñadora ataviada con este vestido verde esmeralda, que complementó con modernas botas rojas. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

