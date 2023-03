El look del día - marzo 16, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Credit: Instagram Adamari López, Eiza González y Francisca son algunas de las celebridades que forman parte del look del día. ¡Mira quiénes están en nuestra lista de hoy y escoge a tu favorita! Empezar galería Adamari López Look del día Credit: Instagram La estilista Denise del Pino eligió este vestido ceñido en color beige con detalles de encaje en el escote y falda estilo lápiz de Pinkapple para la puertorriqueña, quien celebraba así los 4 millones de seguidores en Instagram de su show Hoy día (Telemundo). 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Eiza González Look del día Credit: Michael Tullberg/FilmMagic Con este romántico vestido asimétrico en color blanco con escote profundo y ribetes de encaje firmado por Stella McCartney posó la actriz mexicana en la premiere de su nueva serie, Extrapolations, para Apple Tv. Completó el look con sandalias minimalistas metálicas y joyería de Bulgari. 2 de 8 Ver Todo Francisca Look del día Credit: Instagram La conductora anduvo feliz por las calles de su pueblo natal en República Dominicana, Azua, donde acaba de recibir una Estrella en el Paseo de la Fama con este coqueto traje rosado de dos piezas, combinado con un cropped top fucsia y zapatos de punta en color nude. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Rihanna Look del día Credit: thecelebrityfinder/Bauer-Griffin/GC Images La cantante y su pareja A$AP Rocky salieron de compras por Los Ángeles. Ella con un polo de rayas de Loewe remangado para lucir tripita y pantalones de mezclilla que combinó con botas Timberland. Además portó una cartera estilo maletín de Louis Vuitton, lentes de Gucci y un llamativo arete de Y Project. 4 de 8 Ver Todo Zuria Vega Look del día Credit: Mezcalent La actriz mexicana presentó su nueva serie Las pelotaris 1926 (Vix+) en México ataviada con este traje oscuro de Gucci, con pantalón de tiro alto y silueta holgada, con un top blanco y chaqueta sobre los hombros. Zapatos de plataforma y aretes largos completaron su look. 5 de 8 Ver Todo Beatriz Luengo Look del día Credit: Carlos Alvarez/ Getty Images La actriz y compositora estuvo en el Festival de Málaga (España) presentando su documental sobre Cuba Patria y vida: the power of music, para lo que lució este diseño a la medida de Judith Cabrera compuesto por un cuerpo corto en blanco y brillos verdes y una falda recta con una sobrecapa de lentejuelas, decorada en el costado con una gran flor mariposa blanca, la flor nacional de Cuba con el mensaje bordado "Madres cubanas piden la libertad para sus hijos presos del 11 de julio". 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Demi Lovato Look del día Credit: Jason Koerner/Getty Images La cantante dijo presente en el desfile primavera/verano 2023 de Boss celebrado en Miami con este top blanco, falda recta y un vestido camisero semitransparente abierto, todo de la firma alemana. 7 de 8 Ver Todo Bella Thorne Look del día Credit: Jason Koerner/Getty Images La actriz de raíces cubanas también asistió al desfile de Boss con un corsé abotonado en color beige, pantalones anchos y zapatos de punta. Con el cabello recogido lució un llamativo número de gargantillas, además de pulseras y anillos de su marca Thorne Dynasty. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

