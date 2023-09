El look del día - septiembre 5, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look del día Credit: Instagram Patricia Manterola, Myrka Dellanos y Francisca son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Patricia Manterola El look del día Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images La cantante asistió a una rueda de prensa junto a sus compañeros de Garibaldi en Ciudad de México con un pantalón negro estilo bombacho y un original top blanco de escote caído. Un arnés con herrajes dorados y botas de punta del mismo color metálico completaron su look. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Andrea Meza El look del día Credit: Instagram Como una princesa de cuento de hadas, la exMss Universo formó parte del jurado de Miss Universo Colombia con este vestido de Isabel López de tul color nude con bordados florales de lentejuelas y cuello halter. 2 de 8 Ver Todo Ana de la Reguera El look del día Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images ¡Qué guapa! La mexicana fungió como madrina en los Premios Kinéo del Festival de Venecia ataviada con este conjunto de falda voluminosa color oro y cuerpo bordado con pedrería de Dior. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Francisca El look del día Credit: Instagram La conductora es la viva imagen de la felicidad presumiendo su pancita con este short de estampado abstracto multicolor y blusa a juego de color fucsia con mangas también estampadas. Con sus trenzas recogidas en un gran moño, no faltaron los tacones rosados y los grandes aros. 4 de 8 Ver Todo Aleyda Ortíz El look del día Credit: Instagram ¿Qué les parece este conjunto? La presentadora encarnó a la Barbie cowgirl con este set de pantalón rosado con bolsillos y chaleco a juego. 5 de 8 Ver Todo Bella Thorne El look del día Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images Elegante con un punto irreverente es el estilo de la actriz de raíces cubanas quien en Venecia deslumbró con este vestido palabra de honor color marfil con escote drapeado, que acompñaó con tacones azules, joyería dorada y lentes de sol. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Myrka Dellanos El look del día Credit: Instagram La conductora disfrutó de Labor Day en Nueva York, con este chic conjunto deportivo negro, efecto piel, con bandas color crema en los laterales. 7 de 8 Ver Todo Ana Patricia Gámez El look del día Credit: Instagram Así de sensual posó la presentadora mexicana con este bonito vestido asimétrico de volantes con cuello halter y sandalias de finísimas tiras doradas. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

