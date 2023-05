El look del día - mayo 22, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look del día Credit: Instagram Danna Paola, Lili Estefan y Francisca son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige a tu favorita! Empezar galería Danna Paola Look del día Credit: Mezcalent Así de sensual posó la cantante mexicana en la boda de unos amigos, con este traje fluido de estampado floral en tonos morados, sin espalda. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Lili Estefan Look del día Credit: Mezcalent Muy favorecida con el azul turquesa, la flaca presumió su silueta en este modelo ceñido de un solo hombro con cinturón en la gala benéfica contra el cáncer que St. Jude organizó en Miami. 2 de 10 Ver Todo Gloria Estefan Look del día Credit: Mezcalent La cantante dijo presente en la gala benéfica contra el cáncer que St. Jude organizó en Miami con un diseño azul marino de silueta sirena y manga tres cuartos, con una abertura en el escote y zapatos de plataforma y tacón. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Francisca Look del día Credit: Instagram Entre flores de colores comenzó la presentadora la semana apostando por este traje de dos piezas con estampado floral multicolor que combinó con top azul celeste y sandalias rojas. 4 de 10 Ver Todo Karla Souza Look del día Credit: Manuel Velasquez/Getty Images For Christian Dior La actriz no quiso perderse el impresionante desfile de Dior en Ciudad de México, junto a otras celebridades como Yalitza Aparicio, y posó con este vestido asimétrico de flores con calados en color negro, cartera y zapatos de la marca francesa. Nos encantó su elaborado peinado de trenzas realizado por Ernesto Vargas. 5 de 10 Ver Todo Esmeralda Pimentel Desfile Dior en Ciudad de México Credit: Manuel Velasquez/Getty Images For Christian Dior La actriz fue otra de las invitadas al desfile Dior en Ciudad de México junto a otras estrellas y llevó este femenino vestido blanco de líneas limpias, con tirantes y falda evasé. Una gargantilla y mules negras completaron su look. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Salma Hayek Look del día Credit: Mike Coppola/Getty Images Para asistir a la fiesta organizada por el conglomerado de marcas de lujo Kering, en la que trabaja su marido, en el festival de Cannes, la mexicana eligió este diseño de Balenciaga de brillos negros con efecto líqiudo, ceñido en la cintura y con falda plisada. 7 de 10 Ver Todo Andrea Meza Look del día Credit: Mezcalent La exreina de belleza también asistió a la gala St. jude en Miami con este romántico vestido de corte recto, con apliques florales y detalles de tul en rosa pálido que lució con sandalias plateadas minimalistas y aretes largos. 8 de 10 Ver Todo Carmen Villalobos Look del día Credit: Instagram La colombiana compartió esta imagen con un bonito conjunto de falda con abertura y top corto con mangas voluminosas en tonos de estampado tropical en color rojo, que combinó con sandalias blancas. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jessica Rodríguez Look del día Credit: Mezcalent La presentadora festejó su 30 cumpleaños ataviada con este minivestido de placas metálicas en color dorado, y un tocado que le hacía ver como una sirena. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

