La evolución de la imagen de Francisca a través de los años Francisca tiene un don camaleónico para cambiar de look. Mira cómo la presentadora dominicana ha cambiado de estilos de cabello a lo largo de los años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que fue coronada como Nuestra Belleza Latina en el 2015, Francisca ha sorprendido con sus cambios de look. La presentadora dominicana recién se quitó las extensiones en plena grabación de Despierta América (Univision), asumiendo un look más natural y abrazando su cabello rizo. "Francisca hace las paces con su niña interior y deja atrás los prejuicios que tenía por su pelo rizado", dice la publicación en el Instagram del programa matutino que muestra la renovada imagen de la dominicana. Mucho ha cambiado Francisca desde que alcanzó la fama en Nuestra Belleza Latina, con un cabello largo de princesa. Francisca Credit: (Gustavo Caballero/Getty Images) La también comediante, autora y actriz de 33 años optó por usar su cabello recogido para una entrevista con la actriz Zoe Saldaña. Francisca Credit: (Jose Devillegas/Getty Images) En el 2017, la vimos con el cabello más corto y ondulado, con highlights dorados. Francisca Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images for Univision) Francisca optó por lucir el cabello largo y ondulado, en un tono chocolate, para esta entrevista con el cantante Gilberto Santarosa. Francisca Credit: (John Parra/Getty Images) En el 2019, usó estas largas extensiones color azabache con puntas rizadas para ir a Premios Juventud. Francisca Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) La mamá de Gennaro deslumbró con este turbante y llamativos aretes de cruz dorados en la gala del Latin Grammy en el 2018. Francisca Credit: (John Parra/Getty Images for LARAS) La autora de Una reina como tú luce muy femenina y sofisticada con este moño alto y vestida de rosa en el 2022. Francisca Credit: (Jose Devillegas/Getty Images) Sin duda, en todas sus versiones, Francisca es hermosa y única.

