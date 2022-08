Francisca estrena flequillo en Despierta América y la comparan con Maribel Guardia La carismática conductora dominicana lució esta mañana por primera vez en el programa una peluca con flequillo. Así reaccionaron sus compañeros al verla. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con el propósito de dejar descansar su cabello por un tiempo para que le pueda crecer sano y fuerte, las pelucas han pasado a formar parte indispensable de los looks que luce cada mañana Francisca en el programa matutino Despierta América (Univision). "No me da pena, las pelucas están muy de moda", reconocía semanas atrás la carismática conductora dominicana a través de las redes sociales. Este viernes, la mamá de Gennaro se decantó por primera vez por una peluca con flequillo que, como era de esperar, no pasó desapercibida entre sus compañeros de trabajo, empezando por Alan Tacher, quien nada más iniciar esta mañana el show hizo el siguiente comentario: Francisca Credit: Despierta América "Invitada especial Maribel Guardia, gracias por estar con nosotros", bromeó el conductor al ver el nuevo look de Francisca, quien no pudo evitar apenarse al escuchar a su compañero. Francisca Francisca | Credit: Instagram Francisca "Yo no puedo creer que tú me dijiste eso al aire", dijo ruborizada la que fuera ganadora de Nuestra Belleza Latina 2015, quien cuenta con casi 4 millones de seguidores solo en Instagram. "Pareces Maribel Guardia", reiteró Tacher de lo más divertido. La comparación entre el look de Francisca y el de Maribel no tardó en llegar a través del perfil de Instagram del programa, donde se publicó una imagen de ambas junto al siguiente mensaje: "Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia". "Bueno, es un halago para mí pero no puedo creer…", dijo Francisca aún tratando de asimilar lo sucedido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tacher no fue, sin embargo, el único que bromeó sobre la nueva peluca de Francisca. Carlos Calderón también hizo un divertido comentario al respecto, en su caso detrás de cámaras. Francisca Carlos Calderón y Francisca | Credit: Instagram Francisca "Yo no sé cómo le haces para que te crezca el pelo tan rápido, ayer lo traías hasta aquí. ¿Qué champú usas?", le preguntó entre risas el presentador de origen mexicano.

