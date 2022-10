Francisca da lección de estilo para un otoño en el trópico ¡Puedes seguir las tendencias de la temporada en cualquier lugar! Aquí los detalles de cómo copiar el look. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las fashionistas que vivimos en ciudades como Miami o Los Ángeles sabemos que cuando se trata de la moda del otoño o del invierno, casi nunca podemos lucir los abrigos largos y las bufandas que tanto nos gustan. Pero cuando se trata de seguir el estilo de esta temporada, hay maneras de ajustar nuestro vestuario de manera más apropiada para nuestros climas tropicales. En su cuenta de Instagram, Francisca nos mostró un atuendo perfecto para el otoño de Miami y te tenemos unas sugerencias de piezas parecidas para copiar el look. La querida presentadora de Despierta América combinó un pantalón verde claro con un top de mangas largas de estampado floral sobre un fondo verde oscuro. Lo que nos encantó de su camisa fue el material casi transparente, perfecto para las que quieren lucir estilos del otoño sin pasar calor. Para completar el atuendo, la mamá de Gennaro eligió tacones nude, llevó maquillaje natural y su cabello en ondas suaves. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si quieres conseguir este look para tu propio guardarropas, aquí te tenemos algunas piezas parecidas y muy económicas: Francisca, moda otoño Credit: Cortesía Solid Rib Knit Flare Leg Pants, de SHEIN. $19. Shein.com Francisca, moda otoño Credit: Cortesía Floral Mesh Top, de Willow & Root. $29.95. buckle.com

