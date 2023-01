"Te pasó lo de Sansón": Francisca responde en exclusiva a quienes la critican por cortarse el cabello La carismática copresentadora de Despierta América habló de cómo lidia con los duros comentarios en contra de su apariencia, especialmente ahora con su nuevo look. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de que Francisca tomó la firme decisión de cortarse el cabello para iniciar un proceso de transición a su textura natural, las críticas tanto positivas como negativas no han parado, por eso conversamos en exclusiva con la presentadora dominicana sobre el tema y ésta no dudó en contestar a sus detractores. "Te pasó lo de Sansón", "perdiste la fuerza", "estás baja de energía" son algunos de los comentarios que la también actriz ha recibido en torno a su nueva imagen, los cuales dice no le afectan como antes, ya que tuvo un tiempo de entrenamiento intensivo tras su participación en Nuestra Belleza Latina que le permite manejar las críticas. "Creo que esas son las ventajas de venir de un reality show, desde ese momento me han criticado porque no debí ganar, o sea, yo he entendido que las críticas son parte de la naturaleza del negocio en el que yo he decidido estar", expresó en una entrevista virtual en el programa People VIP que se transmite lunes y miércoles a las 6:00 PM ET en el Facebook de People en Español. "Yo las recibo, las veo, las entiendo, pero yo sigo adelante con mi vida y me enfoco en las cosas positivas porque la gente siempre va a tener una opinión de ti, pero yo he aprendido que con el tiempo la opinión importante es la mía, la de mi familia, mi esposo e hijo. Yo recibo todo lo bueno que viene", agregó la copresentadora de Despierta América. Francisca Credit: Instagram / Francisca La conductora dominicana de 33 años resaltó que algunas críticas son constructivas y agradeció a los fans que han apoyado su carrera y que está enfocada en crear su mejor versión: "Que esté apagada o lo que sea, es la percepción de esa persona que lo está diciendo y yo sigo adelante con mi vida". ¿Cómo ha cambiado tu rutina de belleza ahora, qué tipo de productos usas y cómo lo mantienes hidratado? ¿Usas algún tratamiento natural para el crecimiento? Todo empieza con cómo se habla uno mismo, ya el lenguaje para mi cabello ha cambiado. Yo no tengo pensamientos de qué feo está o me quejo de que me lo tengo que arreglar. Ahora, toda la energía es diferente y creo que eso de cierta forma influye. Segundo, uso el acondicionador de mi amigo Jomari Goyso y también conocí esta línea de la dominicana de Nubia Rezo. Transportémonos un poco a tu pasado y a tu vida en la República Dominicana, donde el prejuicio sobre el cabello crespo o rizado aún persiste fuerte [aunque está cambiando], ¿Cómo fue tu infancia en ese sentido, sufriste algún tipo de bullying por tu pelo? ¿Qué era lo que te hacía sentir insegura? No es como que directamente me lo dijeron, aunque sí hay casos de muchas niñas que sí se lo dicen. Yo creo que todas crecimos escuchando a las tías y primos que se refieren al cabello como malo o feo y no lo hacen con una intención de hacer daño, sino que es lo normal. Uno crece así y con el paso del tiempo es que uno se cuestiona y reflexiona de cuáles eran las razones por las que no podía aceptarme como soy. Y la belleza para mí, estaba relacionada a llevar el pelo de una forma y necesitaba liberarme. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para las chicas de cabello rizado que pueden estar pasando por el mismo proceso que tú o lo están pensando. ¿Qué les dirías? Les diría que vale la pena con todo lo que hay que aprender, que tengan paciencia y que se mantengan firmes en el camino. Ignoren las críticas que vengan y esperen con calma que esto es un mundo interesante y maravilloso.

