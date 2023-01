El look del día – enero 2, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Francisca Lachapel, look del día Credit: IG/Francisca Chiquis, Geraldine Bazán y Francisca son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Geraldine Bazán geraldine bazan Credit: IG/Geraldine Bazan Más joven que nunca lució con un minivestido magenta de flecos y su cabello en ondas suaves. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Francisca Francisca Lachapel, look del día Credit: IG/Francisca Despidió el 2022 en familia en Panamá portando una prenda asimétrica blanca adornada con un volante escultural. 2 de 9 Ver Todo Belinda Belinda Credit: IG/Belinda La cantante compartió una foto en las redes llevando un minivestido con cintura de corsé que acentuó su cintura diminuta. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Chiquis Chiquis Credit: IG/Chiquis ¡Qué guapa! Siguió la tendencia del blanco para el año nuevo con un conjunto de saco largo, botas altas, crop top y un short. 4 de 9 Ver Todo Karina Banda Karina Banda Credit: IG/Karina Banda La presentadora lució regia vistiendo un traje azul real de Rosita Hurtado elegido por la estilista Claudia Zuleta y un maquillaje elegante creado por Franz Muñoz. 5 de 9 Ver Todo Chiquibaby Chiquibaby, look del dia Credit: IG/Chiquibaby Muy coqueta lució en su viaje a París llevando un mono de mezclilla y una boina francesa clásica. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Alix Aspe Alix Aspe Credit: IG/Alix Aspe Fabulosa lució durante la transmisión de la fiesta de año nuevo de Telemundo con esta propuesta blanca y negra y su cabello en una cola de caballo. 7 de 9 Ver Todo Kylie Jenner Kylie Jenner Credit: Backgrid/The Grosby Group Siguió sus vacaciones en Aspen con un saco oversized de cuero con detalles de piel y unos jeans anchos. 8 de 9 Ver Todo Nicole Kidman Nicole Kidman Credit: Media Mode/The Grosby Group La actriz celebró el año nuevo en Australia junto a su esposo y a sus amigos vistiendo una pinta verde de lentejuelas y plumas. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día – enero 2, 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.