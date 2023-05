¡Francisca dispara la temperatura en traje de baño en romántica escapada con su esposo! La pareja viajó este fin de semana al paraíso para celebrar el cumpleaños de la conductora y también su primer aniversario de casados. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Francisca ha celebrado por partida doble estos días: su cumpleaños y el primer aniversario de bodas con su esposo, Francesco Zampogna. Para festejar por todo lo alto, la parejita partió rumbo al paraíso desde donde compartieron postales inolvidables. Un rincón de ensueño que mostró feliz a sus seguidores. Playas cristalinas, arena blanca, cielo azul, cócteles de frutas, paseos en bicicleta y posados espectaculares en traje de baño fueron algunos de los momentos que vivieron los tortolitos. Francisca Francisca | Credit: Instagram Francisca La feliz mamá volvió a deslumbrar con su alegría y su belleza. En plena forma y con el corazón contento, Francisca disparó la temperatura en las redes desde donde, no solo la llenaron de piropos por su espléndida figura, sino que también celebraron su dicha. "Preciosa, como siempre", "Te mereces todo lo bonito", "Qué hermosa está Francisca", "Qué bella", escribieron tan solo algunos en un entrañable video. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Un día muy especial", expresó la conductora de esta romántica escapada. El video muestra a la pareja disfrutando de esta jornada sin su pequeño Gennaro quien, por lo general, siempre les acompaña a todos lados. Francisca también recordaba en otro video, uno de los días más emocionantes de su vida: su matrimonio en República Dominicana con su marido hace justo un año. "¡Recordar es volver a vivir! Un año ya de este maravilloso día donde dijimos sí ante Dios. Que él sea nuestra guía, el centro de nuestro matrimonio y nos muestre siempre el camino para encontrarnos, preferirnos, respetarnos y amarnos. Eres una bendición en mi vida, Francesco. Sí, todo cambió contigo. Te amo", escribió enamorada. ¡Muchas felicidades!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Francisca dispara la temperatura en traje de baño en romántica escapada con su esposo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.