El look del día - abril 11, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Credit: Instagram Francisca de blanco en la Casa Blanca, Andrea Meza luciendo pierna e Isabella Castillo con original vestido son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Andrea Meza Look del día Credit: Instagram ¿Así o más pierna? La presentadora acentuó su esbelta silueta con unos shorts blancos de tiro alto con botones dorados y una blusa sedosa en tonos verdes y azules muy favorecedora que completó con sandalias de tiras. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Isabella Castillo Look del día Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Para la presentación de la versión cinematográfica musical de La usurpadora en Ciudad de México, su protagonista optó por este bonito vestido midi en naranja, crema y gris de inspiración oriental, con mangas farol y aberturas en los laterales. 2 de 8 Ver Todo Susana Zabaleta Look del día Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images La veterana actriz mexicana también aparece en el filme La usurpadora: the musical, y asistió a la presentación con un vestido negro estampado, con aberturas y ribete azul que lucó con tacones negros y su melena azabache suelta. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Francisca Look del día Credit: Instagram La conductora se mostró feliz y radiante con su familia en la Casa Blanca, donde fue invitada al evento de Pascua este lunes. Una ocasión para la que eligió un traje blanco de pantalón y chaqueta, con una camiseta básica y abrigo gris perla. No le faltó su mejor accesorio, su hijito Gennaro quien pasó un día increíble. 4 de 8 Ver Todo Natalia Jiménez Look del día Credit: Instagram La cantante posó así de sonriente en Venice, California, con pantalón y chaqueta de mezclilla que lució con una llamativa camisa en tonos anaranjados. Botas de cowboy, lentes y sombrero completaron su look. 5 de 8 Ver Todo Ninel Conde Look del día Credit: Instagram La artista mexicana compartió esta instantánea en la que la vemos con un vestido-blazer plateado con aberturas y hombros estructurados, con el que presumió escore. No le faltó un bolso con brillos y cuidada manicura. ¡Hasta con pinzas en el pelo luce bien! 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Caterina Valentino Look del día Credit: Instagram La conductora radiofónica lució su figura con este sensual vestido dorado con aberturas y detalles fruncidos que combinó con sandalias metalizadas de plataforma y tacón. 7 de 8 Ver Todo Mariah Carey Look del día Credit: Rachpoot/Bauer-Griffin/GC Images La diva fue vista en Los Ángeles con un ceñido pantalón de cuero negro, chaqueta motera y cinturón a juego que portó con camisetas negras y sandalias de altísimo tacón. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

