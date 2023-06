El look del día - junio 9, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Francisca junio 9 Credit: Instagram Francisca Francisca, Cardi B y Galilea Montijo son algunas de las famosas que elegimos hoy para nuestro look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige a tu favorita! Empezar galería Becky G Becky G Park Fla Credit: Instagram Becky G Con un look casual y deportivo de leggings negros, camiseta del mismo tono, tenis blanco y una boina roja la cantante disfrutó de lo lindo deun día de verano en los parques de diversiones de la Florida. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Galilea Montijo Galilea look jun 9 Credit: Instagram Galilea Montijo Irradió su bella energía con colorido y mucho estilo con un blazer azul vibrante que combinó con pantalones y plataformas rosa en el set de su programa matutino en México. 2 de 8 Ver Todo Tania Medina Tania Medina Jun 9 Credit: Instagram Tania Medina En los Premios Heat de República Dominicana con un traje de gala inspirado en la diosa del mar creado por Joel Reyes Atelier. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Anggie Bryan Anggie Bryan Jun 9 Credit: Instagram Anggie Bryan La modelo colombiana se destacó entre los asistentes a la primera jornada del Miami Swim Week con ceñido traje blanco con estampados botánicos en negro y botas altas negras. 4 de 8 Ver Todo Cardi B Cardi B Jun 9 Credit: Instagram CardiB Con un sexy enterizo blanco y tacones rosa presumió no solo su silueta sino una peluca rubia estampada con coloridas cruces medievales pintadas a mano por la artista y estilista Mia @TokyoStylez. 5 de 8 Ver Todo Francisca Francisca junio 9 Credit: Instagram Francisca Radiante y con su mejor sonrisa la dominicana optó por ponerle color a su look para el show con un pantalón recto con dos tonalidades de rosa y una blusa en beige y blanco con parches de simpáticas muñecas. ¡Nos encantó el look con su melena rizada! 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ana Patricia Gámez Ana patricia Junio 9 Credit: Instagram Ana Patricia Gamez Con este bello vestido veraniego en azul real la presentadora de Enamorándonos promocionó su página de moda Beashion Boutique. ¡Muy guapa! 7 de 8 Ver Todo Bárbara Serrano Barbara Serrano junio 9 Credit: Instagram Barbara Serrano Como una princesa en el Chateaux de Chantilly en Francia la experta en finanzas y ex reina de belleza disfrutó de un soleado día en Francia mientras se prepara para su boda este fin de semana con un empresario francés. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

