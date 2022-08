¡Francisca deja sin palabras con su nuevo look en Despierta América! Sin peluca, con su melena natural y mucho más corta, la presentadora dominicana se hizo con un sinfín de piropos por mostrarse tal cual es. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días, era Francisca quien hablaba de lo más orgullosa de Roberta, la peluca que ha usado en Despierta América. Una conversación con su amigo Jomari Goyso daba a conocer a su gran aliada de belleza. Sin embargo, esta semana ha decidido darle unas vacaciones a esa preciosa cabellera para mostrar cómo luce su pelo en realidad, al natural y sin adornos ni aderezos de ningún tipo. El resultado ha deslumbrado a todos. Con la melena mucho más corta, lisa y juguetona, Francisca ha sido el centro de todas las miradas y piropos. Francisca Lachapel Credit: Mezcalent.com El "acertado" look, como muchos lo han definido, es un 'Sí' total. La media melena estilo Bob por encima del hombro y con el flequillo peinado a un lado la hacen ver aún más joven si cabe. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque en muchas ocasiones ha llevado su peluca lisa y larga, también se ha dejado ver muy a menudo con recogidos. A estos estilos hay que sumarle este tercero, de lo más innovador y juvenil. Francisca Francisca | Credit: IG/Francisca Desde sus historias de Instagram y el perfil de Despierta América, la presentadora y feliz mamá de Gennaro presumió esta favorecedora imagen que sus seguidores aplaudieron de inmediato. Un look fresco y desenfadado que demuestra que Francisca luce ideal, con o sin peluca.

