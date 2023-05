El look del día – mayo 25, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Francisca Credit: IG/Francisca Georgina Rodríguez, Irina Baeva y Francisca son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Eva Longoria Eva Longoria, Cannes Credit: Daniele Venturelli/WireImage La actriz de raíces mexicanas deslumbró en Cannes con un traje plateado de escote atrevido confeccionado por Tony Ward. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Georgina Rodríguez Georgina Rodriguez Credit: Jacopo Raule/GC Images Captamos a la pareja de Cristiano Ronaldo en el Hotel Martínez de Cannes antes de la alfombra roja con un minivestido violeta y accesorios fucsia. 2 de 8 Ver Todo Irina Baeva irina baeva Credit: IG/irina baeva Muy cool lució la actriz posando en las calles de CDMX con un conjunto moderno y un bolso de Yves Saint Laurent. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Francisca Francisca Credit: IG/Francisca La presentadora dio lección de estilo primaveral con su blusa de estampado floral que vistió para una transmisión de Despierta América. 4 de 8 Ver Todo Kate Middleton Kate Middleton Credit: Karwai Tang/WireImage Nos dejó boquiabiertas con este pantsuit que siguió la tendencia Barbiecore con su tono rosa y un cinto acentuado con perlas. 5 de 8 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for Parsons School of Design La empresaria presumió su abdomen tonificado con un conjunto azul real de Balmain. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Reina Letizia Reina Letizia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Divina lució su majestad junto al rey Felipe y sus hijas vistiendo una blusa rosa y pantalones anchos en la confirmación de la princesa Sofia. 7 de 8 Ver Todo Diana Flores Diana Flores Credit: Efren Landaos/Sipa USA La capitana del equipo mexicano de "flag football" y estrella de un comercial del Super Bowl asistió a los premios Emmys del deporte vistiendo un traje azul pálido de Chiara Boni La Petite Robe. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

