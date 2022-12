El pasado viernes, se anunció en Despierta América (Univision) que Francisca haría algo este lunes "que poca gente se atrevería a hacer en vivo".

"Entiendo que es una decisión muy difícil, nadie lo ha hecho en televisión, pero es por mi propia salud mental. Va a ser un día como de liberación para mí y el lunes van a entender", comentó la carismática conductora dominicana en el show. "Necesito sacarlo por mi salud mental. Siempre hay cosas por sanar y lo más importante de la vida es entender eso, estar dispuesto a hacerlo, entonces tomé una decisión. La verdad hay que decirlo no es una decisión fácil porque es un proceso luego que le sigue pero me va a hacer mucho bien a mí y estamos en este mundo para evolucionar, para crecer, para sanar y en mi momento de sanar".

Es una decisión muy difícil, nadie lo ha hecho en televisión, pero es por mi propia salud mental. Necesito sacarlo por mi salud mental — Francisca

El día que Francisca bautizó como el de su "liberación" y "sanación" llegó.

"Yo vivo en Despierta América hace 7 años, hace 7 años que ustedes me dieron la oportunidad de cambiar mi vida para siempre haciéndome reina de Nuestra Belleza Latina. Todos los mejores momentos de mi vida yo se los he presentado aquí y el día de hoy yo les debo una confesión a ustedes y me debo una confesión a mí", anunció nada más comenzar el show. "Así que empiezo un camino importante donde necesito que ustedes me acompañen y más adelante me voy a atrever a hacer algo en vivo que necesito que estén ustedes aquí", agregó de lo más misteriosa.

El misterio quedó resuelto unas horas más tarde cuando la presentadora dio a conocer visiblemente emocionada que ha decidido hacer las paces con su cabello y su niña interior.

Uno de mis más grandes miedos y complejos ha sido mi cabello. Yo crecí sintiéndome fea, esa es la verdad — Francisca

"El día de hoy yo verdaderamente lo que quiero es hacer las paces con mi niña interior, es hacerle un regalo a esa niña y decirle que ella es bella en todas sus formas y que Dios la mandó a este mundo perfecta", dijo visiblemente emocionada. "Ustedes me conocen desde Nuestra Belleza Latina, saben mis circunstancias, saben cómo yo crecí. Entre las tantas y tantas cosas que he tenido que batallar y que he tenido que cambiar en mi vida uno de mis más grandes miedos y complejos ha sido mi cabello. Yo crecí sintiéndome fea, esa es la verdad. Me sentía fea por muchas razones y yo sentía que tenía que hacer tantas cosas para encajar dentro de cualquier cosa que me acercara a esos estereotipos de belleza que me podían permitir sentirme aunque sea por un ratico bonita".

Francisca Francisca | Credit: Despierta América

"A los 11 años yo le pedí a mi mamá que me regalara de cumpleaños un alisado de cabello, yo le dije que necesitaba alisarme el cabello, que quería acabar con ese cabello que yo sentía y que yo escuchaba a mucha gente decir que las que tenían el cabello como yo tenían un cabello feo, tenían un cabello malo… Entonces después de que nació Gennaro [mi hijo] yo me doy cuenta de que la belleza va más allá de tantas cosas y el día de hoy yo quiero hacer las paces con esa niña, yo le quiero decir a ella que ella es hermosa, que ella es perfecta y quiero hacer las paces con mi cabello. Un cabello que le he hecho de todo, siempre para que mientras más aplastado esté más bella yo me sienta... el día de hoy me libero", compartió.

Francisca Francisca | Credit: Despierta América

La presentadora eligió para dar ese paso trascendental en su vida a su amigo Jomari Goyso, quien le cortó el cabello en vivo.

No me voy a hacer un cambio de look, no es un cambio de look, esto es una reconciliación con quien verdaderamente yo soy y es un abrazo que le hago a esa niña interior — Francisca

Francisca Jomari Goyso corta el cabello a Francisca | Credit: Despierta América

Francisca Francisca se corta el cabello en vivo | Credit: Despierta América

"No me voy a hacer un cambio de look, no es un cambio de look, esto es una reconciliación con quien verdaderamente yo soy y es un abrazo que le hago a esa niña interior", quiso dejar claro Francisca. "Y esto no lo puedo hacer sola y lo hago con ustedes que son mi familia y voy a invitar a un hermano que me ha regalado la vida para que sea quien me ayude a hacer este cambio y que me ayude en esto que es un proceso. Él sabe porque lo hemos hablado mucho lo que a mí me asusta esto, lo que dependo de cómo se ve mi cabello y el día de hoy me hago este regalo y necesito que lo hagamos juntos y que me ayudes en todo el proceso".

Yo sé que todas las niñas que hoy se miran y te miran a ti finalmente van a entender que no se tienen que alisar el pelo para llegar a donde tú estás, que no tienen que cambiar nada de ellas — Jomari Goyso

"Claro que sí, yo estoy muy orgulloso de ti", expresó el experto en moda y belleza de Univision. "Yo sé que todas las niñas que hoy se miran y te miran a ti finalmente van a entender que no se tienen que alisar el pelo para llegar a donde tú estás, que no tienen que cambiar nada de ellas y creo que es un mensaje muy fuerte y, como tú has dicho, no es un cambio de imagen, es un comienzo".

El nuevo look de Francisca

Despierta América Francisca con su nuevo look | Credit: Despierta América