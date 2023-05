¡Felicidades Francisca! Celebramos su cumpleaños con un repaso a su nuevo look Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Francisca Credit: IG/Despierta America Desde que cambió su cabello al natural, la presentadora ha transformado su estilo con atuendos más divinos que nunca. Empezar galería Divina en la alfombra Francisca Credit: Mireya Acierto/Getty Images Como toda una princesa, la dominicana pisó la alfombra del Premio Lo Nuestro en febrero con esta propuesta romántica de Michael Costello y un recogido espectacular hecho en Roxy Bell Salon. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Toque moderno Francisca Credit: Ethan Miller/Getty Images Para la alfombra de los LAMAs, presentó una propuesta más vanguardista con un traje metálico de Gianinna Azar y su cabello en trenzas largas. 2 de 7 Ver Todo Colores alegres Francisca Credit: IG/Francisca Al diario en "Despierta América", la presentadora siempre elige piezas de colores vivos como este minivestido amarillo de corte asimétrico. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Seda sensual Francisca Credit: IG/Francisca Vistiendo un look de seda de pie a cabeza, la mamá de Gennaro lució más sofisticada que nunca. 4 de 7 Ver Todo Barbiecore Francisca Credit: IG/Francisca Se unió a la tendencia del momento con esta propuesta en tonos rosa que eligió para un viaje a Santo Domingo. 5 de 7 Ver Todo Celebración chic Francisca Credit: IG/Francisca Amamos esta propuesta blanca escultural que visitó para darle la bienvenida al 2023 en Panamá. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Felicidades Francisca Francisca Credit: IG/Despierta America Hoy celebró su cumpleaños en "Despierta América" con un traje verde y presumió su cabello con un nuevo estilo de trenzas. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

