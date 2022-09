Francisca presume cuerpazo después de su sesión de training ¡Qué transformación! La presentadora celebra sus éxitos en el gimnasio con un baile Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde sus días en Nuestra Belleza Latina, siempre hemos admirado a Francisca por su carisma, personalidad divina y, por supuesto, su belleza natural. Tras dar luz a su precioso bebé, Gennaro, la dominicana admitió que le fue más difícil de lo esperado perder las libras ganadas en su embarazo. Después de muchos meses de llevar una dieta y hacer ejercicios con la guía de un entrenador, la presentadora ha recuperado la figura que tenía antes de convertirse en mamá y lo está mostrando con orgullo cada día durante la transmisión de Despierta América y en sus redes sociales. En un video que compartió en su Instagram, vemos a la exmiss bailando "La Bomba" junto a su entrenador Yasper y otros amigos en el gimnasio. Francisca es fan de las clases de Coolto Studio, un gimnasio que combina ejercicios de cardio, fuerza y resistencia. En sus comentarios, sus amigas y seguidores elogiaron la transformación física, escribiendo comentarios como "Diosa!" y "Cuerpasooooo". Francisca también abrió una sesión de preguntas en sus historias y respondió a una pregunta sobre su meta de peso. Francisca, ejercisio Credit: IG/Francisca "Mi meta es llegar 135 libras que es el peso que tenía antes de salir embarazada es el peso ideal para mí, para mi estatura. Eso me permite también jugar, darme mis gusticos sin ningún tipo de preocupación", explicó. ¡Le deseamos todo lo mejor para lograr esta meta!

