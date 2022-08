Francisca cuenta la triste razón por la que no se ha puesto bikini en mucho tiempo En una sincera conversación con sus compañeros de Despierta América, Carlos Calderón y Karla Martínez, la conductora abrió su corazón y compartió el motivo por el que no se la ve nunca en bikini. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La transformación de Francisca tras dar a luz a su pequeño Gennaro ha sido noticia semana sí y a la otra también. Un cambio que no se debe solo y exclusivamente a su disciplina y ganas por recuperar su figura, sino también a su compromiso de llevar una vida de hábitos saludables. El ejercicio, los buenos suplementos y la dieta rica en vitaminas y nutrientes son la clave para que la dominicana luzca más espectacular que nunca. Durante una sincera charla en el sofá de su programa Despierta América con sus compañeros Karla Martínez y Carlos Calderón, Francisca se atrevió a contar que hacía mucho tiempo que no se ponía bikini. Y, además, relató la razón que le ha impedido hacerlo. Francisca Credit: Instagram/Francisca "Yo lo que estoy es feliz porque ya dentro de poco voy a tirar ese bikinazo por ahí, estoy a nada de ponerme un bikini", dijo la conductora, quien reconoció que desde su embarazo no había lucido un traje de baño de dos piezas. "Ahora tengo la autoestima más alta que cuando antes tenía cuadritos y cuando tenía cuadritos estaba tan loca con esas cosas que tenemos las mujeres que no apreciaba mi cuerpo, ahora lo disfruto más, tal cual está", explicó Francisca. "Cuando estaba más flaquita no me atrevía a enseñar el abdomen porque pensaba que estaba gorda, siempre me encontraba un defecto", prosiguió. Y ahora, cuando ve fotos de aquella etapa en la que lucía estupenda no entiende cómo no disfrutó más de su cuerpo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ese es ya un capítulo cerrado en su vida. Tras dar a luz a su hijo y comenzar este viaje del autocuidado, se quiere y gusta más que nunca. Por mucho tiempo evitó el bikini por las constantes autocríticas, pero eso se acabó y ha prometido, más pronto que tarde, hacerse unas fotos en este sensual atuendo playero. "Ya no tengo tanto la presión, estoy más relajada...", apuntó la mamá de Gennaro. Unas palabras que su compañera Karla apoyó y a las que añadió una importante reflexión como mujer. "Cada etapa en la vida de una mujer debe ser maravillosa y disfrutarla, ahora, sí es muy bueno que nos cuidemos por salud para poder durar más tiempo con los que queremos, pero no caer en ese exceso de torturarnos". Francisca aprendió esa lección tras la llegada de su príncipe y atraviesa uno de sus momentos más dulces como madre, esposa y, sobre todo mujer. Quererse tal cual es se ha convertido en su máxima diaria. ¡Ahora toca esperar impacientes ese bikinazo!

