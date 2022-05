¿Cuánto costaron los vestidos de novia de Francisca? Aquí tenemos la respuesta La presentadora se puso tres trajes de novia espectaculares en una boda soñada llevada a cabo en su tierra natal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La boda de Francisca y Francesco se llevó a cabo este pasado viernes 6 de mayo y todo salió tan bien que todavía tanto los invitados como los que siguieron todo por las redes, siguen hablando de este mágico momento, que más bien parecía como sacado de un cuento de hadas. La decoración, la comida, los invitados, la fiesta, las presentaciones artísticas y todo lo demás, estuvo de lujo. Eso sí, no podemos negar que, en toda boda, una de las cosas más importantes y esperadas es el vestido de la novia. Para su gran día, la presentadora no se puso solo un vestido, sino tres y todos estuvieron espectaculares. Ahora bien, los vestidos de novia son costosos, en especial cuando son de diseñador, como fue el caso de los que eligió la dominicana. Por eso, muchos se estarán preguntando, ¿cuánto costaron los vestidos que se puso la señora de Zampogna? Si bien no tenemos el precio exacto de cada uno de ellos, sí tenemos un estimado. El vestido que la presentadora se puso para la ceremonia fue un regalo de parte de su familia política y era una pieza de la prestigiosa diseñadora Monique Lhuillier. Normalmente los precios de los trajes de novia de esta marca, similares al que llevó Zampogna, oscilan entre los $8,000 y $10,000, pero pueden llegar a costar hasta $15,000, dependiendo de la tela, los bordados y los detalles especiales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Boda Francisca y Francesco Credit: Foto por @jochyfersobe En cuanto a su segundo cambio, en una entrevista exclusiva con la diseñadora Giannina Azar, nos enteramos de cuánto puede llegar a costar una pieza como la que ella le confeccionó a la querida presentadora. Boda Francisca y Francesco Credit: Foto por @jochyfersobe "Eso depende del bolsillo. Esa es una pregunta fuerte porque se me espantan [las clientas]", bromeó la diseñadora dominicana acerca del traje blanco tipo corsé y bordado en cristales de Swarovski y cristales checos. "A mí en esta carrera me ha ido superbién porque yo no le pongo precio al cliente. Por ejemplo, el cliente me dice, 'mira Giannina me caso, yo necesito un vestido', y yo lo primero que le digo es, ¿cuál es tu presupuesto? Eso va a depender mucho del presupuesto que tenga el cliente, pero esos vestidos así bordados van desde los $7,000 o $8,000 en adelante". Boda Francisca y Francesco Credit: Foto por @jochyfersobe Su tercer vestido fue uno más cómodo y perfecto para bailar y disfrutar toda la noche, tal como lo hizo la novia. El minivestido tipo corsé hecho en encaje francés y recamado con cristales de Swarovski fue confeccionado por Suzelle Taveras de la marca Bride to be, y fue la opción perfecta para terminar la celebración con broche de oro. Una pieza como esta puede costar aproximadamente $3,000. Así es que podemos decir que tan solo el ajuar de la presentadora, que también incluía zapatos de diseñador, además de algunas joyas, costó más de $20,000. Sin duda alguna, un ajuar digno de una princesa.

