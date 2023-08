El look del día - agosto 2, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Look del día Credit: Instagram Alexa Dellanos, Marlene Favela y Francisca son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Alexa Dellanos <p>La modelo puede presumir una cinturita de avispa como su mamá y para realzar sus curvas aseando por el muelle de Santa Mónica eligió un cropped top de manga larga blanco y una minifalda de tablas en color beige. Además, combinó sus tenis Nike con coquetos calcetines con volantes.</p> La modelo puede presumir una cinturita de avispa como su mamá y para realzar sus curvas aseando por el muelle de Santa Mónica eligió un cropped top de manga larga blanco y una minifalda de tablas en color beige. Además, combinó sus tenis Nike con coquetos calcetines con volantes. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Marlene Favela <p>La actriz posó con esta colorida falda plisada con un estampado estilo cómic y una camiseta corta. Como complementos, sandalias de cuña Valentino y bolsito Dior en amarillo.</p> La actriz posó con esta colorida falda plisada con un estampado estilo cómic y una camiseta corta. Como complementos, sandalias de cuña Valentino y bolsito Dior en amarillo. 2 de 8 Ver Todo Nadia Ferreira El look del día Credit: Instagram Simplemente radiante, la reciente mamá paseó al bebé que comparte con Marc Anthony ataviada con un vaporoso vestido de hombros caídos y estampado tie-dye en tonos tostados que acompañó con sandalias de cuña transparente. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Francisca <p>Así de sonriente se veía la conductora con este conjunto de minifalda con vuelo y chaqueta corta de estampado botánico y una camiseta blanca a juego, llamativos aretes verdes en forma de corazón y sandalias minimalistas nude. </p> Así de sonriente se veía la conductora con este conjunto de minifalda con vuelo y chaqueta corta de estampado botánico y una camiseta blanca a juego, llamativos aretes verdes en forma de corazón y sandalias minimalistas nude. 4 de 8 Ver Todo Chiquibaby <p>La conductora impactó con este ceñido vestido azul cielo con cuerpo estilo corsé y mangas con puños de plumas que lució con tacones nude.</p> La conductora impactó con este ceñido vestido azul cielo con cuerpo estilo corsé y mangas con puños de plumas que lució con tacones nude. 5 de 8 Ver Todo Karla Martínez <p>Muy veraniega, la conductora compartió esta foto vistiendo un traje de rayas verticales azules y blancas de inspiración marinera con un gran volante en la parte de arriba. Completó el look con tacones rojos para darle un toque de color al look y argollas doradas. </p> Muy veraniega, la conductora compartió esta foto vistiendo un traje de rayas verticales azules y blancas de inspiración marinera con un gran volante en la parte de arriba. Completó el look con tacones rojos para darle un toque de color al look y argollas doradas. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Adamari López <p>La puertorriqueña está en Suiza, otra parada en su gran tour europeo, donde disfrutó de parajes increíbles con su hija Alaïa y amigos. Para pasear por a naturaleza apostó por este cómodo pantalón con puños elásticos y una llamativa sudadera naranja.</p> La puertorriqueña está en Suiza, otra parada en su gran tour europeo, donde disfrutó de parajes increíbles con su hija Alaïa y amigos. Para pasear por a naturaleza apostó por este cómodo pantalón con puños elásticos y una llamativa sudadera naranja. 7 de 8 Ver Todo Paulina Goto <p>Para celebrar su cumpleaños con su esposo, la actriz eligió este conjunto de top y minifalda con un diseño de flores bordado con lentejuelas en tonos rosados y verdes y tiras de cadena en el cuello y la cadera, de Maje.</p> Para celebrar su cumpleaños con su esposo, la actriz eligió este conjunto de top y minifalda con un diseño de flores bordado con lentejuelas en tonos rosados y verdes y tiras de cadena en el cuello y la cadera, de Maje. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

