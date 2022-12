Las celebridades dicen presente en el décimo aniversario de Teletón USA Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Famosas Teleton USA 2022 Credit: Mezcalent (3) Con más de 17 horas ininterrumpidas de emisión, el evento solidario cumplió una década y batió su récord recaudando $6.379.218 de dólares, destinados al CRIT de San Antonio, que trata a niños con discapacidad. Un domingo con ambiente de fiesta en el que estuvieron presentes muchas celebridades. Empezar galería Chiquinquirá Delgado Famosas Teleton USA 2022 Credit: Mezcalent La conductora venezolana mostró su lado más informal y chic con estos pantalones de mezclilla rasgados y chaqueta de cuero con la camiseta del Teletón. Pendientes de aro y botines rockeros completaron su look. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Francisca Famosas Teleton USA 2022 Credit: Mezcalent Así de sonriente posó la dominicana con su camiseta del Teletón y pantalones de mezclilla negros de tiro alto y ligeramente acampanados. 2 de 8 Ver Todo Karina Banda y Carlos Ponce Famosas Teleton USA 2022 Credit: Mezcalent El matrimonio dijo presente en esta edición tan especial del Teletón, que ha cumplido 10 años por todo lo alto. La mexicana combinó la camiseta amarilla del evento con unos leggins efecto piel y una chaqueta negros y su esposo optó por pantalones de mezclilla. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Francisca y Jomari Goyso Famosas Teleton USA 2022 Credit: Mezcalent El estilista no quiso perderse esta fiesta solidaria y después de cortarle el cabello a su amiga Francisca también fue su pareja en la "competencia" por recaudar fondos. 4 de 8 Ver Todo Leslie Grace Famosas Teleton USA 2022 Credit: Instagram La cantante mandó un emotivo mensaje a la audiencia y aprovechó para sorprender a su hermana Francesca, quien nació con hidrocefalia, y celebrar su cumpleaños con una torta. La bachatera se veía regia con un set de tweed, de short y chaqueta en tonos champagne. 5 de 8 Ver Todo Chiquis Famosas Teleton USA 2022 Credit: Instagram ¿Así o más sexy? La cantante realizó una presentación en la gala, a la que llegó ataviada con este enterizo rojo ajustado con transparencias. Como accesorios, guantes y botines del mismo color. Aquí la vemos posar con Raymix, quien también actuó. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Natalia Jiménez Famosas Teleton USA 2022 Credit: Instagram Siempre elegante, la cantante española pisó el escenario con una combinación muy interesante de chaqueta y sombreros charros en blanco y negro y una voluminosa falda de volantes de tul en rosa empolvado que combinó con zapatos con brillos. 7 de 8 Ver Todo Paulina Rubio Famosas Teleton USA 2022 Credit: Instagram La Chica Dorada también contribuyó con una actuación musical y cantó con este minivestido estilo blazer en azul celeste con brillos y botas a medio muslo. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Las celebridades dicen presente en el décimo aniversario de Teletón USA

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.