Francisca sobre su cabello: "Me siento hermosa, entusiasmada y conectadísima con mi esencia"

Francisca Credit: Instagram Francisca

La carismática conductora dominicana decidió a principios de diciembre cortarse el cabello en vivo en su programa Despierta América (Univision) para hacer las paces con sus rizos, dejando atrás los procesos que se había hecho para alisarlo. A través de una dinámica de preguntas y respuestas a través de las redes sociales, Francisca leyó algunos comentarios al respecto y contó cómo se ha sentido desde que hiciera el cambio hace dos semanas. La presentadora además reveló cuáles son los planes que tiene para su cabello.

Se siente cómoda

Francisca Credit: Instagram Francisca

"Me siento muy cómoda, de verdad que me sorprendió porque yo pensé que el proceso de dejar crecer mi cabello iba a ser difícil, como adaptarte a tener este cortito de pelo, pero no. Me siento bien, me siento cómoda", expresó la conductora dominicana. "Tengo mucho que aprender, pero no estoy como abrumada, sino como emocionada. Loca ya por ver mi cabello como largo, conocerlo como realmente es. De verdad que se siente increíble, por lo menos yo me siento feliz y muy pero muy bonita con este cabello".

No le dará forma

Francisca Credit: Instagram Francisca

"He leído que me han dicho que lo rebaje un poquito o que le de un poquito más de forma, pero yo solamente les quiero acordar que esto no es un cambio de look", dejó claro Francisca. "Yo estoy dejando mi cabello crecer. No me lo quiero cortar porque quiero que crezca. Yo siento que poquito a poquito se va a ir acomodando, entonces tengan un poquito de paciencia. Yo estoy aprendiendo, agradezco todos sus mensajes, pero esta es la idea".

Corte pasajero

Francisca Credit: Instagram Francisca

"Este corte es pasajero", reiteró la copresentadora del programa Despierta América (Univision). "Yo lo voy a dejar crecer. Esa es la idea, conocer mi cabello natural, dejarlo crecer, darle amor, hidratarlo [para] después jugar con peinados, con estilos, voy a ver".

Su meta

Francisca Credit: Instagram Francisca

"Estoy emocionada porque también veo videos de gente que ha hecho la transición y se ven tan hermosas luego también ya que el pelo está así tan sano, tan lindo. Es un pelo que ha sufrido por mucho tiempo, entonces ahora se le está dando cariño, lo estoy hidratando, pero sí la idea es dejarlo crecer hasta donde llegue", comentó.

Así se lo está cuidando

Francisca Credit: Instagram Francisca

"Yo en verdad ando como descubriendo, estoy en el proceso de encontrar los productos que son perfectos para mi tipo de cabello", explicó. "Pero me estoy lavando el cabello con los productos de mi amigo Jomari, también luego uso generalmente para hacerme los ricitos así como un acondicionador y lo combino con un poquito de gelatina, eso es lo que estoy usando por ahora. Me gusta como la definición que le hace a mis rizos".

¿Se lo alisará?

Francisca Credit: Instagram Francisca

"Yo me imagino que cuando esté largo ya mi cabello natural y si algún día yo me quiero pasar un blower y pasármelo lacio lo haré eventualmente, pero no más procesos químicos para laciarlo y dejarlo lacio permanentemente", aseveró.

Pelo natural

Francisca Credit: Instagram Francisca

"Yo quiero mis rizos, mi pelo natural que después me permita jugar con él de la manera que yo quiera pero porque yo quiera no porque sienta que tenga que cambiar para verme bien o para verme aceptada, sino simplemente porque quiera variedad, porque quiera jugar", agregó.

