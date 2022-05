¡Elegancia suprema! Mira los mejores looks de los invitados a la ceremonia religiosa de Francisca Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Maity Interiano y Francisca Credit: Instagram/@MaityInteriano Para celebrar el amor nada como engalanarse para rendir homenaje a Francisca y Francesco Zampogna, la pareja del momento en su soñada boda. Aquí los looks más llamativos de los convocados a la exclusiva ceremonia en Altos de Chavón en República Dominicana Empezar galería Ana Patricia Gámez y Luis Carlos Martínez Boda de Francisca y Francesco - Ana Patricia Gamez y su esposo Luis Carlos Martinez Credit: Instagram/@anapatriciatv Deslumbrante en un vaporoso traje fucsia de volantes, la anfitriona de Enamorándonos de Unimás llegó a festejar a su gran amiga Francisca junto con su esposo Luis Carlos quien vistió un sobrio traje oscuro y corbata de ceremonia gris perla. 1 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Maity Interiano Maity Interiano y Francisca Credit: Instagram/@maityinteriano La presentadora de noticias de Univisión quien posó con la radiante novia escogió una alternativa muy romántica con hombros descubiertos. Diversos cintos en palo de rosa enmarcan la silueta de su traje estampado con flores de encaje recamadas en pedrería. 2 de 11 Ver Todo Luz García y Migbelis Castellanos Luz Garcia y Migbelis Castellanos Credit: Instagram/@luzgarciatv Este par de bellezas dominicanas con porte real destilan glamour hasta por los poros. Eligieron el negro y el palo de rosa para sus trajes y coincidieron en el toque final de rojo encendido para sus seductores labios. 3 de 11 Ver Todo Anuncio Astrid Rivera Astrid Rivera Credit: Instagram/@astridriveratv Fresca y primaveral llegó a la ceremonia otra de las compañeras de trabajo de Francisca en Despierta América. Su precioso traje azul celeste impreso con flores blancas se mimetizó alegremente con el ambiente festivo. 4 de 11 Ver Todo Alan Tacher y Cristy Bernal Alan Tacher y Cristy Bernal Credit: Instagram/@alantacher Otra de las parejas más elegantes de la noche posó con la impactante vista de los Altos de Chavón. Cristy escogió un conjunto de falda y top de encaje magenta para lucir su fina silueta, mientras que Alan optó por el infalible traje negro, la corbata a juego y por supuesto una camisa blanca. 5 de 11 Ver Todo Carolina Sarassa Carolina Sarassa Credit: Instagram/@carolinasarassa Coqueta bajo un parasol, la presentadora de noticias presumió su traje negro realzado con un moño en la cintura y amplia abertura en la falda para enseñar sus largas piernas. 6 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Chef Yisus y Juliana Atehortúa Chef Yisus y esposa Credit: Instagram/@chefyisus Siempre unidos y gozando cada instante en esta paradisíaca locación, la pareja que ya cumplió nueve años de matrimonio cumplió el código de vestuario de la ceremonia. Juliana con un elegante modelo de seda en rojo carmín y Yisus con su traje oscuro que complementó con una delgada corbata negra y un pañuelo en la solapa. 7 de 11 Ver Todo Jomari Goyso Boda Francisca y Francesco Credit: Foto por @jochyfersobe Uno de los padrinos de la gran boda y responsable de los looks de la novia durante todo el evento, no podía defraudar con su elegancia. Lució un tuxedo clásico, camisa blanca de abotonadura de Louis Vuitton, corbatín perfectamente anudado, y eso sí tenis deportivos para bailar y correr de un lado a otro toda la noche para que a Francisca no le faltara un solo detalle. 8 de 11 Ver Todo Jessica Rodríguez Jessica Rodriguez boda francisca Credit: Instagram Jessica Rodriguez La presentadora del Revoltillo Digital en Despierta América nos encantó con este vestido strapless negro tipo columna que complementó con joyería dorada y el cabello lacio y suelto. 9 de 11 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Dr Juan y Ana Raquel Rivera Dr Juan Rivera boda Francisca Credit: Instagram Astrid Rivera ¡Impecables! El querido doctor Juan demostró que sabe llevar su smoking de gala con soltura y su esposa Ana Raquel se lució con un lindísimo vestido color vino con escote y cortes laterales. Aquí posan junto a la periodista Astrid Rivera. 10 de 11 Ver Todo Karla Martinez, Satcha Pretto y Alejandro Chabán Alejandro Chaban, Karla Martinez y Satcha Pretto boda Franciscaz Credit: Instagram Alan Tacher Una bella foto del equipo de Despierta América en la que por fin pudimos apreciar la elegancia del tuxedo de Alejandro Chabán otro de los padrinos de la boda, junto a una radiante Karla Martinez con un modelito verde neón, a Stacha Pretto con un traje naranja, Ana Patricia Gámez vestida de fucsia y Alan Tacher. 11 de 11 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

