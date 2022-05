¡Guapos! Mira los mejores looks de los invitados a la cena de bienvenida de la boda de Francisca Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Boda Francisca y Francesco Credit: Foto por @jochyfersobe Fue una noche de celebración, amor ¡y moda! Mira los vestidos más fabulosos que cumplieron con el estricto código exigido de tonos rosados, malvas o azules y por supuesto ¡nada de rojo! Empezar galería Jomari Goyso Boda Francisca y Francesco Credit: Foto por @jochyfersobe El español, amigo íntimo de la novia, encargado de su estilismo de la novia e involucrado en el diseño del traje nupcial, eligió un ajustado pantalón negro, camisa del mismo color y blazer color champagne. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Maity Interiano <p>La periodista eligió este original enterizo en tono rosado de un solo hombro que acompañó con un cinturón. </p> La periodista eligió este original enterizo en tono rosado de un solo hombro que acompañó con un cinturón. 2 de 9 Ver Todo Jessica Rodríguez La presentadora de Despierta América (Univisión) apostó por un juvenil enterizo palabra de honor de brillos en tonos azules y morados. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Alan Tacher y Cristy Bernal Muy elegantes, la pareja no quiso perderse la fiesta. Él con un traje de tres piezas en azul, que lució con camisa blanca, ella con un vestido fluido en color lila con el que presumió pierna. 4 de 9 Ver Todo Karla Martínez En la misma gama cromática vimos a la compañera de Francisca, con un traje de lentejuelas moradas de manga larga y abertura en la falda. 5 de 9 Ver Todo Carolina Sarassa Con este romántico minivestido de mangas abullonadas y falda estampada, la presentadora de noticas disfrutó de la velada. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Chef Yisus Boda Francisca y Francesco Credit: Instagram Todo un bailarín, el afamado chef vistió una chaqueta rosada con pantalón estrecho y acudió junto a su esposa, quien presumió una blusa satinada color berenjena y una falda de estampado tropical. 7 de 9 Ver Todo Paloma de la Nuez y Mario Domm Boda Francisca y Francesco Credit: Instagram La conductora, con un vestido de un solo hombro satinado en color salmón y gran abertura flanqueada por volantes, se tomó una foto con el cantante de Camila, que actuará en la boda. 8 de 9 Ver Todo Astrid Rivera Boda Francisca y Francesco Credit: Instagram La periodista se convirtió en una auténtica reportera de la noche, compartiendo videos con varios invitados, cantando y bailando con un sensual vestido de inspiración lencera en lila satinado. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

