¡Wow! Así de fabulosa recibió Francisca a todos los invitados de su esperada boda La querida presentadora realizó una cena para darle la bienvenida a las personas que la van a acompañar en tan importante día. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En pocas horas Francisca se casará por la iglesia con Francesco Zampogna en una mágica ceremonia en Casa de Campo, en La Romana, República Dominicana. Hasta ahí llegarán sus amigos más cercanos y la familia de ambos para presenciar esta hermosa unión. Eso sí, antes del gran día, que será este viernes 6 de mayo, hoy la pareja llevó a cabo una cena espectacular para darle la bienvenida a todos sus invitados, que llegaron desde Miami, Nueva York y Europa. Si bien nos interesa saber quienes llegaron a la velada, lo que comieron y cómo era la decoración, no podemos negar que lo que más estábamos esperando ver era el look de la presentadora. Por suerte, hace unos días tuvimos la oportunidad de hablar en exclusiva con la diseñadora Giannina Azar, la encargada de diseñar la pieza que usó en esta importante noche. "Es un jumpsuit rojo con el que ella va a recibir a todos sus invitados el primer día. Es bellísimo, con cola. Viene siendo como un traje de novia, pero rojo", nos contó la diseñadora dominicana. "Viene todo bordado [en la parte de arriba] en cristalería de Swarovsky [y] cristales checos. Viene con el escote berta, con los hombros al descubierto y el jumpsuit [tiene] una gran cola también con bordados". Francisca Boda Credit: Instagram/Jomari Goyso SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pieza roja, hecha en ciberlina de seda, le sentó de maravilla a la figura de la presentadora dominicana y definitivamente la hizo brillar en esta noche tan importante. Según nos contó Azar, tanto la dominicana como Jomari Goyso, quien fue el encargado del estilismo de la novia, estuvieron muy involucrados en el diseño de las dos piezas que le hizo la diseñadora. La dominicana complementó su atuendo con ondas sueltas en su melena y un maquillaje en el que reinaron los tonos tierra. Boda Franscisca y Francesco Credit: Cortesía Boda Franscisca y Francesco Credit: Cortesía "Para diferencia de las novias que se visten de blanco todo el tiempo, yo solo voy a vestir de blanco cuando esté caminando hacia Francesco en la iglesia. El vestido [del jueves] es rojo", nos contó, también en exclusiva, la querida conductora dominicana. "El día de l boda me quedo con uno más corto ya para la fiesta, para divertirme y deschongarme. El tercer vestido es de Bride to be y está bajo la dirección de Carlos Martínez"

