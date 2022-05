Francisca sorprende con otro look espectacular para despedir un fin de semana mágico Para decir adiós a los invitados a su boda, la conductora apostó por un mini enterizo blanco y un elaborado peinado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La boda de Francisca y Francesco Zampogna en la República Dominicana ha sido un sueño hecho realidad, tanto para los enamorados como para los invitados que celebraron este fin de semana con los tórtolos. Pero todo llega a su fin y el domingo, la conductora tuvo que decir adiós al fabuloso escenario en el que tuvo lugar en enlace y las diferentes fiestas que lo rodearon. Si para la boda la vimos presumir tres trajes espectaculares de Monique Lhuillier, Gianniza Azar y de la tienda Bride To Be de República Dominicana, su look de belleza no se quedó atrás, gracias a Miguel Ángel Pérez y Carlos Martínez, quienes se encargaron de maquillar y peinar a la novia desde el viernes al domingo. Parece que la mamá de Gennaro le ha tomado gusto al color blanco, pues para compartir el domingo empleó un enterizo corto de este tono, con efecto falda, detalles drapeados en el cuerpo y una gran lazada en el hombro que caía a modo de capa, firmado por Joel Reyes, el encargado de vestir a su mamá para la ceremonia. Boda Francisca y Francesco Credit: Foto por @jochyfersobe Con mucho ritmo, la dominicana presumió pierna y pasos de baile, maracas incluidas. En cuanto al maquillaje volvió a imperar la naturalidad, un principio que ha seguido Pérez durante todo el fin de semana, con una piel impecable y una mirada suave y romántica. Boda Francisca y Francesco - Fiesta de despedida Credit: Foto por @jochyfersobe Pero si algo nos ha conquistado ha sido la elaborada trenza que lució, obra de Martínez. El estilista ha desplegado toda su creatividad en estos días: durante la cena de bienvenida vimos a Francisca con el cabello suelto en onda deshechas y en la boda, con cada cambio de vestido también cambio de peinado presumiendo una coleta baja con la raya partida a un lado, una coleta alta y ondulada con el segundo traje y para terminar la noche, un moño alto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y el domingo, cuando parecía que no podía sorprendernos más, la comunicadora apareció con su larga melena recogida en una increíble trenza de espiga. "Miren el peinado que me ha hecho Carlos, miren qué bonita me veo", compartió Francisca mostrando su cabello. "De verdad que lo mejor me ha pasado en la vida ha sido conocer a ese hombre. Bueno a Francesco y después a Carlos". Realmente hermosa y llena de energía, se nota que Francisca ha disfrutado cada momento del fin de semana y también sus invitados. ¡Qué vivan los novios!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Francisca sorprende con otro look espectacular para despedir un fin de semana mágico

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.