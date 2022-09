¡Sin filtros! Francisca impacta con bikinazo desde Grecia Radiante, al natural y totalmente transformada tras enfocarse en perder peso, la carismática presentadora de televisión nos dejó boquiabiertos con esta foto donde presume su plano abdomen. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A casi cinco meses de su tirar la casa por la ventana en una espectacular boda por la iglesia con Francesco Zampogna, Francisca está disfrutando por fin de su luna de miel en Grecia, donde aprovechó para decir adiós a las inseguridades y sorprender con una foto al natural en un bikini, por segunda ocasión desde su embarazo. La carismática presentadora compartió una fotografía en sus redes sociales posando en un traje de baño de dos piezas blanco y de talle alto desde una piscina con una vista espectacular del paisaje que ofrece un lugar paradisíaco como Santorini. "Modelando un poquito en Grecia", fue el mensaje que escribió la co-presentadora del programa matutino Despierta América en su cuenta de Instagram para acompañar la imagen. La reacciones de los internautas no se hicieron esperar y si bien algunos haters la criticaron, otros aplaudieron su belleza y transformación, incluyendo sus colegas Clarissa Molina, Karla Martínez, Génesis Suero, entre otros. "Dando bikininazo del sur pa' Grecia", "hermosa", "guapura", "mujer orgánica sin filtro, no maquillaje", "con eso se nace, estás muy linda, sigue disfrutando de Grecia al lado de los amores de tu vida", "es súper raro que subas fotos en traje de baño deberías hacerlo más a menudo", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación que cuenta con más de 65,000 'me gusta'. Francisca y su esposo celebraron su boda eclesiástica a principios de mayo en la Romana, República Dominicana y no habían podido irse de luna miel, hasta esta semana, en compañía de su primogénito Gennaro. Francisca Credit: Instagram Francisca "Para mí sigue siendo luna de miel incluso con más miel", comentó la comunicadora dominicana en sus redes visiblemente feliz de compartir este romántico momento con su familia completa. ¡Fabulosa Francisca, como siempre!

